Tunisie: Les manifestants du Parti des travailleurs forcent les barrières de sécurité pour rejoindre la Banque centrale

Tunis — Les manifestants du Parti des travailleurs, rassemblés vendredi en début d'après-midi Place de la République à Tunis, ont franchi les barricades installées par les forces de l'ordre pour tenter de rejoindre la Banque centrale, sur l'Avenue Mohamed 5.

Le rassemblement de protestation du Parti des travailleurs à l'occasion du 14 janvier a commencé peu avant 14h00. Aucun incident violent ou affrontement entre les manifestants et les forces de sécurité n'a été enregistré, malgré l'interdiction officielle de manifester, a constaté le correspondant de TAP.

Environ 150 personnes, conduites par Hamma Hammami, Secrétaire général du Parti, se sont rassemblées Place de la République, dans le centre de Tunis. Elles brandissaient des pancartes et scandaient des slogans contre le " changement de la date anniversaire de la Révolution ", exprimant leur opposition au régime du président de la République Kaïs Saïed et aux mesures d'exception annoncées les 25 juillet et 22 septembre derniers.

Les forces de sécurité se sont contentées de surveiller de près le rassemblement et de faciliter la circulation, sans qu'aucun affrontement ne se produise entre les deux parties, avant que les manifestants ne forcent plus tard le cordon de sécurité et accèdent à la rue du Ghana pour essayer ensuite d'arriver sur l'Avenue Mohamed 5, rapporte le correspondant de TAP.

Un décret présidentiel fixant les dates des jours fériés a officiellement changé la date anniversaire de la Révolution, précédemment célébrée le 14 janvier (départ de Ben Ali), au 17 décembre, date de son déclenchement.