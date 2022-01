Afrique: 3 commissaires prêtent serment en vue d'enquêter sur les allégations de corruption au Conseil Municipal de Kanifing

Mr Musa Drammeh, le Ministre des Ressources Foncières, du Gouvernement Local et des Affaires Religieuses a présidé la cérémonie de prise de serment de trois commissaires qui devront enquêter sur les accusations de corruption et de détournement de fonds au Conseil Municipal de Kanifing.

La cérémonie de prise de serment a été tenue dans l'enceinte de la cour du Ministère des Ressources Foncières à Banjul en présence du Directeur de cabinet.

Le Ministre a rappelé que son ministère a reçu des rapports et des plaintes officielles du Maire du Conseil Municipal de Kanifing, Talibeh Ahmed Bensuda, concernant les soupçons de corruption à la municipalité. Il a ajouté que son ministère a également reçu des rapports et des contre-allégations de malversations et de détournements de fonds au Conseil Municipal de Kanifing par le Président Directeur Général, Mme Sainabou Martin Sonko.

Mr Drammeh, le Ministre des Ressources Foncières a déclaré que, compte tenu de la gravité des allégations et contre-allégations par les fonctionnaires de haut-rang du Conseil Municipal de Kanifing, son ministère a dépêché un panel d'investigateurs du gouvernement local au Conseil Municipal de Kanifing. Ils seront soutenus par des experts comptables de haut-niveau du Département d'Audit Interne en vue de garantir un processus équitable et transparent.

Selon lui, suite à la conclusion de leurs enquêtes, le panel d'investigateurs a récemment présenté son rapport. Se fondant sur les conclusions des investigateurs et les graves allégations de corruption et de détournements de fonds estimés à plusieurs millions de dalasis par le Maire et Président Directeur General du Conseil Municipal de Kanifing, son ministère estime donc prudent de constituer une Commission d'Investigation en vue de conduire une enquête approfondie et exhaustive sur ces allégations.

" La composition et les termes de référence de la commission sont publiés dans la Gazette No.58, Volume 138 du 31 Décembre 2021, conformément à la loi " a-t-il déclaré.

Les membres de la Commission sont Mr Momodou Y.M. Sallah, Mr Mamsait Jallow et Mr Omar Cham, qui servira en tant que Président. Mr Momodou D. Mballow a été désigné conseiller juridique principal de la commission. L'équipe sera soutenue par un secrétaire nommé par le Ministère des Ressources Foncières tandis que le Ministère de la Justice apportera son soutien logistique à la Commission.

Il a déclaré que la commission, et ce, sous réserve d'une prolongation, mènera des investigations sur les thèmes énoncés dans la Gazette pendant une période de trois (3) mois.

Il a ajouté que la commission, qui dispose de pouvoirs, de droits et de privilèges conférés à la Haute Cour de Justice peut convoquer des témoins à des audiences publiques, interroger des témoins sous serment et ordonner la production de documents, de directives ou demander l'audition de témoins résidant à l'étranger. Il a poursuivi pour dire que la commission peut veiller à l'application de ses décisions, qui pourrait inclure la prise de mesures en vue de veiller sur l'intégrité morale et physique des personnes et citer toute personne ou organisation coupable d'entrave aux travaux de la Commission.

Mr Omam Cham, le président de la Commission, a adressé ses remerciements au nom des membres de la Commission au gouvernement de la Gambie par le biais du Ministère des Ressources Foncières pour la confiance et la foi placées en eux et a promis que son équipe se montrera à la hauteur des attentes et espérances durant les audiences de la Commission.

