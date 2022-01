Gambie: La Commission Vérité, Réconciliation et Réparations (TRRC) donne des explications détaillées sur le meurtre, perpétré sous les ordres de Jammeh

Le rapport public de la Commission Vérité, Réconciliation et Réparations (TRRC) a révélé que la Commission a identifié de nombreux cas de violation de droits de l'Homme dont ont été victimes un certain nombre de journalistes Gambiens durant le règne de l'ancien Président Yahya Jammeh.

Certains de ces journalistes ont été victimes d'harcèlement et d'intimidation pour avoir exercé leurs droits humains fondamentaux. Ils ont en effet fait la promotion et exprimé leur droit légitime à la liberté d'expression.

Mr Deyda Hydara, journaliste de longue date et copropriétaire du journal The Point, qui était l'auteur d'une rubrique quotidienne du journal intitulée "Bonjour Mr le Président" dans laquelle il s'exprimait sur des thèmes importants, a été éxécuté par les 'Junglers' de l'ancien Président Yahya Jammeh. Yahya Jammeh était convaincu que Mr Deyda Hydara était un obstacle à ses intentions de rester au pouvoir. Par conséquent, il a donné l'ordre aux junglers de l'assassiner.

Malick Jatta a révélé lors de son témoignage devant la Commission Vérité, Réconciliation et Réparations (TRRC) qu'ils avaient tous été ordonnés en Décembre 2004 de se rendre à Kanilai en vue d'y conduire une patrouille normale. Lorsqu'ils se sont rendus sur les lieux, Tumbul Tamba leur a dit: " Nous allons nous débarrasser de la plume magique aujourd'hui. "

Selon le rapport, Malick Jatta, Alieu Jeng et Sanna Manjeng sont montés dans le véhicule de Tumbul Tamba et se sont rendus dans la région du Kombo. Mais suite à leur arrivée à Kanifing, ils ont conduit le véhicule dans un garage qui était supposé appartenir à Yahya Jammeh, ont rangé le véhicule et sont montés dans un taxi Benz 200.

Le rapport a ajouté que les trois hommes se sont rendus à Traffic Light et ont marqué un arrêt. Selon le témoignage de Malick Jatta, Tumbul Tamba était en communication directe avec le Président au téléphone car il disait: " Oui, Votre Excellence. "

Selon les déclarations de Malick Jatta lors de son témoignage: " J'étais sûr que Tumbul recevait des directives du Président à ce moment-là. Ces directives lient ainsi directement le Président au meurtre de Mr Deyda Hydara. " Alieu Jeng a également confirmé lors de son témoignage que Tumbul communiquait en effet avec quelqu'un au téléphone. Mais il n'a pu se rappeler de ce qui avait été dit au téléphone.

Le rapport a aussi révélé que Malick Jatta a déclaré lors de son témoignage que le groupe de Kawsu Kamara (Bombardier) et l'un des commandants, Manlafi Corr, étaient également au volant d'un taxi Mercedes Benz V-Boot. Les deux groupes étaient en communication directe et partageaient des informations avec Tumbul.Selon le rapport, Malick Jatta a déclaré qu'ils ont suivi un petit véhicule jusqu'aux environs de Westfield, à proximité du Garage de Police. Tumbul a alors dirigé sa voiture près du petit véhicule, puis a dit: " Messieurs, le chauffeur est l'idiot. " Lorsque l'ordre de tir a été donné par Tumbul, le passager du siège avant a alors ouvert le feu tandis que le véhicule était toujours en mouvement. Tumbul leur a tous intimé l'ordre de tirer. Ils ont alors tiré sur le véhicule " Jatta a révélé à la commission.

Alieu Jeng a déclaré lors de son témoignage qu'au même moment, Tumbul leur a alors distribué les armes en-dessous de son siège. Il a donné l'ordre à Manjang et à Malick d'ouvrir le feu et lui a demandé de se retirer. Malick Jatta a confirmé que lui, Alieu Jeng et Sanna Manjeng ont ouvert le feu sur le véhicule. Tumbul a ensuite donné l'ordre d'ouvrir le feu sur la cible.

LE RAPPORT

Alieu Jeng, qui a initialement nié avoir joué un rôle dans le meurtre, a été questionné sur ce sujet. Il avait en premier lieu affirmé que Sanna Manjang lui avait ordonné de ne pas tirer car Malick Jatta aurait pu être touché.

Il a insisté que cela aurait été imprudent pour lui de tirer car il aurait pu toucher Malick Jatta à ce moment-là. Le Conseiller Juridique a démontré qu'il n'aurait pu en aucun cas toucher Malick Jatta du lieu où il était assis.

Dans le Paragraphe No. 4 de la déclaration de la Commission Vérité, Réconciliation et Réparations (TRRC), il a affirmé que cet homme s'est absenté pendant deux ou trois heures, puis il est revenu. " Nous sommes alors tous montés dans le véhicule et nous avons quitté les lieux. "

" Lorsqu'il a réalisé qu'il avait fait deux déclarations contradictoires, il a alors admis qu'il a menti dans sa déclaration initiale car il pensait que Malick Jatta ne révèlerait pas la vérité. Il a ensuite admis qu'une arme lui avait été remise. Cependant, il a maintenu qu'il n'avait pas tiré " a souligné le rapport.

Le rapport a également souligné que lorsqu'il a été confronté par le témoignage vidéo de Malick Jatta sur ce sujet, il a réagi en déclarant qu'il pensait que Malick Jatta mentirait à la Commission. Il a reconnu une fois de plus qu'il a menti à la Commission car il espérait que Malick Jatta ne dirait pas la vérité à la Commission.

Selon le rapport, après avoir présenté ses excuses à la Commission pour avoir menti sous serment, il a finalement reconnu qu'il a en effet tiré sur le véhicule de Mr Deyda Hydara. Mais suite à l'éxécution de Mr Deyda Hydara, ils se sont rendus au même garage, sont montés dans le véhicule de Tumbul et ont fait leur retour à Kanilai.

Cependant, le rapport a révélé que Malick Jatta a déclaré lors de son témoignage que Tumbul lui a remis une enveloppe contenant une somme d'argent en dollars le jour suivant. Tumbul lui a dit : " C'est un signe d'appréciation de la part du Grand Chef. " Malick Jatta a affirmé qu'il est convaincu que la somme d'argent provenait de l'ancien Président Yahya Jammeh car Tumbul ne disposait aucunement des moyens financiers pour leur fournir une telle somme d'argent, et ce, en dollars.

Selon ses propres affirmations, il a déclaré, selon le rapport " Je ne me souviens plus du montant exact en dollars car cela s'est passé il y a longtemps. Mais je pense que j'ai empoché plus de 50.000 dalasis (cinquante mille Dalasis). "

Dans sa tentative de camoufler le meurtre, selon le rapport, le gouvernement a publié un communiqué condamnant le meurtre qui est apparu dans l'édition du 24 Décembre 2004 du Journal Daily Observer. L'article s'intitule "Le gouvernement condamne ce lâche assassinat" et poursuit pour dire " Le Gouvernement de la Gambie est attristé et préoccupé par l'éxécution de Mr Deyda Hydara, Propriétaire du quotidien The Point. Le Gouvernement condamne avec la dernière vigueur cet acte lâche et promet que tout sera mis en œuvre en vue d'appréhender les coupables et leur faire subir les rigueurs de la loi. Les services de sécurité mènent déjà des investigations et les membres du public sont encouragés à fournir toute information qu'ils pourraient détenir sur l'incident afin de garantir que justice soit rendue. " Malick Jatta a réagi en déclarant que cette déclaration était une mascarade totale.

Les auteurs du meurtre injuste de Mr Deyda Hydara, a confirmé le rapport, sont Yahya Jammeh, Tumbul Tamba, Alieu Jeng, Sanna Manjang, Malick Jatta, Malafi Corr, Kawsu Camara (Bombardier) et Bai Lowe.

