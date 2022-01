Congo-Brazzaville: Gouvernance - Le Parlement adopte le PND 2022-2026

Le Sénat et l'Assemblée nationale ont approuvé à l'unanimité, le 14 janver, le projet de loi portant approbation du Plan national de développement (PND) exercices 2022-2026. Il s'élève à 8 987 800 000 000 F CFA, soit un coût annuel moyen de 1 797 557 000 000 F CFA.

Le PND 2022-2026, a souligné la ministre de l'Economie, du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas, qui a soutenu le projet de loi, est la transposition de la vision politique du chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso. Il compte 341 projets d'envergure et s'appuie sur six piliers stratégiques. Le premier pilier porte sur le développement agricole au sens large et vise à lever la valeur ajoutée dans le domaine en vue de créer des emplois et de réduire le chômage des jeunes, la pauvreté, l'exode rural et les importations agricoles.

Le gouvernement mise aussi sur le développement de l'industrie afin de mieux valoriser les ressources naturelles et de transformer une partie de la production agricole sur place. A cela, il faut ajouter le développement des quatre zones économiques spéciales prévues dans le pays afin d'intensifier la production industrielle nationale, exporter les produits industriels.

Dans le nouveau PND, le gouvernement table également sur le tourisme, le développement de l'économie numérique et du mobilier, trois secteurs en plein essor et porteurs de croissance.

Le PND 2022-2026 est composé du document cadre stratégique de développement. Celui-ci est renforcé par sept annexes opérationnelles qui couvrent, entre autres, le document cadre de politique et de programmation macroéconomique et budgétaire ; le programme pluriannuel des actions prioritaires ; le programme d'investissement public 2022-2026 ainsi que le guide des processus et procédures de mise en œuvre du PND 2022-2026.

Répondant aux préoccupations des parlementaires, la ministre Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas a fait savoir que " le PND 2022-2026 visait une économie forte, diversifiée et résiliente pour une croissance inclusive et un développement durable irréversible ".

Dans les débats, les parlementaires ont plaidé pour qu'il soit mis sur pied un comité de suivi de la mise en œuvre dudit PND, afin qu'il ne se solde pas par un échec comme les premiers l'ont été.

Rappelons que le Congo est à son troisième Plan national de développement. Le premier a été mis en œuvre de 2012 à 2016 et le deuxième l'a été de 2018 à 2022.