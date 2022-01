Cote d'Ivoire: Coopération sud-sud - Le Maroc s'apprête à célébrer ses 60 ans de relation avec la Côte d'Ivoire

" La relation entre la Côte d'Ivoire et le Maroc est une alliance fraternelle et stratégique qui se porte à merveille... ". Tels sont les propos de l'Ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire, SEM. Abdelmalek Kettani, invité de " La Tribune d'Opéra ", ce vendredi 14 janvier 2022, au siège d'Opéra News, sis à Treichville.

Une occasion pour l'Ambassadeur d'annoncer que son pays s'apprête à célébrer les 60 ans d'une coopération fructueuse avec la Côte d'Ivoire, qu'il a présentée comme la locomotive de la sous-région.

Au nombre des activités de cette célébration, le diplomate a mentionné la fête du 30 juillet 2022, la date de la commémoration de l'avènement de Sa Majesté le Roi Mohammed VI sur le trône.

Bien avant cette date, des actions ponctuelles et locales seront initiées pour maintenir la dynamique de cette célébration. L'une d'elles sera la commémoration de l'attaque terroriste de la ville de Grand-Bassam, le 13 mars 2022.

Selon l'Ambassadeur, cette commémoration sera une occasion pour nettoyer les plages de Grand-Bassam avec les jeunes des communautés marocaine et ivoirienne pour montrer l'engagement et la solidarité du Maroc envers la Côte d'Ivoire, et sensibiliser les jeunes aux enjeux écologiques.

Il a, en outre, évoqué la construction, à Abidjan, d'une nouvelle chancellerie sur le site abritant l'actuelle ambassade.

A l'entame de son propos liminaire lors de cette rencontre qui a eu pour thème : " État des lieux et perspectives de la coopération et des relations entre le Royaume du Maroc et la Côte d'Ivoire ", SEM. Abdelmalek Kettani a énoncé les six axes de coopération entre les deux pays. A savoir, l'aspect diplomatique, l'aspect socio-économique, la sécurité et le maintien de la paix, la migration, l'aspect culturel, et la formation et l'éducation.

Pour lui, tous les aspects de cette coopération ont connu du succès surtout dans le secteur privé. " La globalité des projets avancent bien. De nombreux projets ont été achevés, certains sont en cours et d'autres à venir ", a-t-il apprécié.

Le diplomate a indiqué que les relations entre les deux pays datent de 1962 et elles sont toujours au beau fixe. Mieux, elles se sont améliorées, selon SEM. Abdelmalek Kettani, grâce à la vision du Président Alassane Ouattara et celle du Roi du Maroc, Sa Majesté Mohammed VI.