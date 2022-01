Cote d'Ivoire: Sponsoring/CAN 2021 - La CAF et le groupe Prudential s'assurent

La société d'assurance Prudential Africa a signé un contrat de sponsoring avec la Confédération africaine de football (Caf) pour être l'assureur officiel de la 33ème édition de la Coupe d'Afrique des nations (Can) 2021.

Lors de la conférence de presse, tenue le 11 janvier pour annoncer le partenariat, Eric Mboma, Représentant en chef pour la région Afrique du Nord de Prudential, a déclaré que le sponsoring soulignait l'engagement de l'assureur-vie envers le continent africain.

" Alors que nous développons nos activités en Afrique, nous voulons également soutenir la passion et le talent de ses habitants. Les Africains partagent un amour commun pour le football et nous sommes honorés de faire partie d'un tournoi qui unit le continent et rassemble les plus brillants talents du football africain ", a-t-il indiqué. Avant d'ajouter : " Par le biais du sport, Prudential veut encourager les gens à rester actifs et à mener un mode de vie plus sain. En tant qu'assureur-vie, nous pensons que la santé et le bien-être sont importants pour que les gens vivent une vie épanouie. "

Pour sa part, le secrétaire général de la Confédération Africaine de Football (Caf), Véron Mosengo-Omba, a déclaré : " Nous sommes enthousiastes et heureux d'avoir Prudential comme partenaire. Nous partageons un objectif commun dans notre engagement à développer les talents locaux ainsi qu'à favoriser la prospérité des peuples d'Afrique. "