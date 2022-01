Sénégal: CAN 2021 - Aliou Cissé - " ça a été un match compliqué pour le Sénégal "

Contre-performance pour le Sénégal dans un match pas terrible comptant pour la seconde journée groupe B de la CAN 2021.

Le Sénégal et la Guinée se séparent sur un score nul et vierge. Victorieux à la 97e minute face au Zimbabwe lors de la première journée de la CAN 2021, le Sénégal jouait face à la Guinée ce vendredi. Mais les Lions de la Téranga ont concédé le match nul sur un score vierge.

" En première mi-temps, ça a été un match compliqué pour le Sénégal. On a été vraiment en dessous au niveau de l'impact. L'équipe guinéenne a mis beaucoup d'impact sur les duels. Et sur le plan technique on a pas su mettre notre plan de jeu en place. On a été fébrile au niveau de l'utilisation du ballon. En deuxième période, ça a été mieux. Je pense qu'en première période ils (la Guinée, ndlr) auraient pu marquer. Nous avons eu aussi une occasion en deuxième période avec Bouna Sarr. Je pense que le partage des points est vraiment équilibré ", a confié Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal.