Sénégal/Guinée: CAN 2021 - Un match nul sans relief dans le derby ouest-africain entre le Sénégal et la Guinée

Le Sénégal et la Guinée se séparent sur un score nul et vierge. Les 2 équipes comptent 4 points, en tête du groupe B de la CAN 2021.

Score nul et vierge (0-0) entre le Sénégal et la Guinée pour le compte de la deuxième journée dans le groupe B de la CAN 2021. Dans une rencontre plutôt pauvre et décevante, aucune des deux équipes n'a su forcer la décision. Peu de choses à retenir de ce match nul si ce n'est la faiblesse collective du Sénégal.

Plus à l'aise en seconde période, les Lions de la Téranga s'en sont remis aux corners de Bouna Sarr pour se montrer dangereux. B. Sarr (67e) et M. Guilavogui (31e) ont apporté une occasion chacun à leur équipe. La Guinée avait dominé la première période, le Sénégal la seconde. Les deux pays restent quoiqu'il arrive aux deux premières places du groupe B.