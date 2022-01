Maroc: CAN 2021 - Le Maroc, deuxième pays qualifié pour les huitièmes de finale

Après le Cameroun jeudi, le Maroc devient le deuxième pays qualifié pour les huitièmes de finale de la CAN 2021. Les Lions de l'Atlas ont obtenu leur ticket ce vendredi après leur victoire contre les Comores ... dans le groupe C de la compétition.

Une victoire bien méritée pour les hommes de Vahid Halilhdzic qui auraient même pu l'emporter sur un score plus large s'ils avaient été plus adroits devant le but adverse.

C'est Selim Amallah qui a ouvert le score pour le Maroc à la 16e minute. A la suite d'un cafouillage entre Marocains et Comoriens, le milieu du Standard de Liège récupère le ballon à l'entrée de la surface, entre dans la zone de vérité et trouve la faille devant Boina, le portier comorien. 1-0, ce fut l'unique but à la pause.

A la reprise, les Lions de l'Atlas reprennent avec leur domination et s'offrent des occasions à répétition, sans les concrétiser. Mieux, le Maroc aurait pu faire le break à la suite d'un pénalty obtenu suite à une faute du gardien comorien sur Aboukhlal à la 81e minute. Mais Boina, le portier des Comores, laisse traîner son pied et réussit à dégager le ballon de Youssef En-Nesyri, l'attaquant marocain du FC Séville.

C'est finalement Zakaria Aboukhlal qui viendra marquer le deuxième but des Lions en fin de rencontre. Seul à droite de la surface, l'attaquant de l'AZ Alkmaar est bien servi par Amallah et n'a plus qu'à ajuster Boina, sorti trop tard. 2-0. Et ce sera le score final.

Une victoire amplement méritée pour le Maroc qui se qualifie donc pour les huitièmes de finale de la CAN 2021 avant d'affronter le Gabon lors de son troisième match mardi prochain.