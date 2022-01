Guinée/Sénégal: CAN 2021 - Kaba Diawara - " On avait l'ambition d'aller marquer un but mais on n'a pas su le faire "

Le Sénégal et la Guinée se sont neutralisés ce vendredi lors de la deuxième journée de la CAN 2021(0-0).

Le Sénégal et la Guinée se quittent sur un score nul et vierge (0-0) en match comptant pour la 2e journée du groupe B de la CAN 2021. Après une première mi-temps ratée, Sadio Mané et compagnies se sont réveillés en seconde, sans succès. Ils ont été dominateurs en seconde mi-temps où les Guinéens ont pêchés physiquement. La Guinée avait dominé la première période. Les deux pays restent quoiqu'il arrive aux deux premières places du groupe B.

" Je ne pensais pas un score de 0-0 avant ce match. On a joué pour gagner, le Sénégal aussi. On a présenté un beau spectacle, le match n'était pas fermé. Il ne manquait que des buts, on va se concentrer sur le prochain match. On a joué fort en première période parce qu'on avait l'ambition d'aller marquer un but mais on n'a pas su le faire. Après en seconde période, on a vu que le Sénégal était une grosse équipe. 0-0, c'est pas mal. On a quatre points maintenant, on ira se reposer et voir ce qui se passera au prochain match ", a confié Kaba Diawara, le sélectionneur de la Guinée.