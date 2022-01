Guinée/Sénégal: CAN 2021 - Naby Keita - " On va tout oublier pour préparer le dernier match et nous qualifier "

Le Sénégal concède le match nul face à la Guinée (0-0), ce vendredi, pour la deuxième journée de la phase de groupes de la CAN 2021.

Le Sénégal et la Guinée, après avoir remporté leur premier match chacun de leur côté, repartent donc avec un point et restent co-leaders du groupe B de la CAN 2021, avec 4 points chacun. Naby Keita a été le seul joueur de champ à briller sur la pelouse du stade omnisports de Bafoussam, lors de ce derby de l'Afrique de l'Ouest. Le capitaine du Syli a beaucoup percuté, a fait des différences dans ses accélérations et a été le dynamiteur du jeu de son équipe, qui n'a pas tremblé face au Sénégal, grand favori de cette CAN 2021.

" Comme vous le savez, le Sénégal était le favori de notre poule. Nous on était venu pour gagner ce match et nous qualifier (pour les 8es, ndlr) mais ça n'a pas été le cas. Mais on va tout oublier pour préparer le dernier match et nous qualifier, a confié le capitaine du Syli. Une baisse de régime en deuxième période? Non, je ne pense pas. En première période, c'était nous, la seconde période était pour eux. On va essayer de corriger nos erreurs pour le prochain match pour ne pas faire pareil. Le trophée d'homme du match? Le plus important c'est qu'on se qualifie. Si je gagne ça, c'est grâce à mes coéquipiers qui m'aident sur le terrain car je ne suis pas seul. Et je pense que tous ensemble nous nous battrons pour rendre fier notre pays. "