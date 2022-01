Guinée: CAN 2021 - Naby Keita élu Homme du match Sénégal-Guinée

Naby Keita est élu joueur du match pour la deuxième fois consécutive dans cette CAN 2021.

Le Sénégal et la Guinée se quittent sur un score nul et vierge (0-0) dans le derby de l'Afrique de l'Ouest pour le compte de la deuxième journée groupe B de la CAN 2021. Pas de vainqueur dans le derby entre le Sénégal et la Guinée. Les deux équipes partagent la tête du groupe B de la CAN 2021 (4 pts) et pourraient être toutes les deux qualifiées en cas de match nul entre le Zimbabwe et le Malawi. Le Syli National avait bien débuté la rencontre, imposant sa patte dans le premier acte. Mais les Lions du Sénégal ont peu à peu fait plier les Guinéens en seconde période, sans pour autant parvenir à tromper le vigilant d'Aly Keita.

La Guinée réussit un bon nul mais y avait la place pour créer la sensation avec un Naby Keita en taille patron. Le milieu de terrain s'est affirmé durant tout le match. Il a été élu homme du match de la rencontre. C'est la deuxième fois consécutive dans cette CAN 2021 que Naby Keita remporte ce trophée.