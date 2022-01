Zimbabwe/Malawi: CAN 2021 - Match nul entre le Malawi et le Zimbabwe à la pause

Malawites et Zimbabwéens se séparent sur un score d'un but partout à la pause. Cette affiche rentre dans le cadre des matchs de poules de la CAN 2021 groupe B.

Engagés et déterminés, les deux nations ont livré un football plaisant. Déjà à la 39e minute, les Warrios ont donné le ton en ouvrant le score grâce à Ishmael Wadi. Sonnés, les Flames ont toute suite réagi et égalisent par le biais de Frank Mhango à la 33e minute de jeu. La deuxième partie s'annonce d'ores et déjà palpitante entre les deux équipes.