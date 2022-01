Togo: Des spécialistes de faux documents et de faux billets choppés par la Police

Deux malfrats spécialisés dans l'établissement de faux documents et billets ont été mis aux arrêts par la Police nationale et présentés ce jeudi 13 janvier 2022 à la presse. Il s'agit des nommés, Valens Fagnin, 48 ans de nationalité ivoirienne et Elom Ayawo Djeke, 42 ans, de nationalité togolaise.

Suite à de nombreuses plaintes enregistrées par la Direction centrale de la police judiciaire pour des faits de faux documents, une enquête a été ouverte. Elle a abouti le 9 janvier 2022 à l'interpellation du nommé Valens Fagnin, Sérigraphe et son complice, Elom Ayawo Djeke, Peintre Dessinateur.

"Pour parvenir à leurs fins, le nommé M.F.V reçoit des commandes pour de fausses pièces administratives, qu'il produit ensuite à l'aide du matériel spécifique dont il dispose. Faux permis de conduire nationaux et internationaux, fausses cartes d'identité, faux documents consulaires... , rien n'échappe à son ingéniosité malveillante. L'intéressé délivre également de faux carnets de vaccination COVID-19, prenant ainsi le contre-pied des dispositions gouvernementales mises en place pour lutter contre la pandémie : il remplit, pour ce faire, des carnets vierges au profit d'individus non vaccinés, qu'il signe ensuite en apposant de faux cachets de centres de santé habiletés à administrer le vaccin", lit-on dans le communiqué de la police nationale.

À l'issue de cette étape, "il requiert les services du nommé D.A.E, dont la mission est de livrer les faux documents aux bénéficiaires et de collecter les montants dûs pour les prestations. Par ailleurs, le sieur M.F.V se livre à la fabrication de la faux billets de banque en franc CFA et en devises étrangères".

D'après l'institution, la perquisition de leurs domiciles a permis de saisir des ordinateurs portables et de bureau, des imprimantes, un appareil photo, et bien d'autres appareils. Ont également été saisis, un lot de fausses cartes nationales d'identité, de permis de conduire nationaux et internationaux, un lot d'imprimés vierges de carnets de vaccination covid19, des cachets des Centre Médico-sociaux d'Agoè et Adétikopé, de faux cachets, des faux billets de banque en F CFA et en devises étrangères.

Ces individus malintentionnés seront présentés au parquet de Lomé pour répondre de leurs actes.