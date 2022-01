Togo: Les jeunes de 12 ans et élèves de 6ème prendront leur dose

Pour atteindre l'immunité collective tant souhaitée dans le processus de vaccination, le gouvernement se tourne vers les élèves de la classe de 6ème et les jeunes âgés de 12 ans et plus.

A compter de ce vendredi 14 janvier 2022, les catégories de personnes précitées seront prises en considération dans la lutte contre la pandémie liée au coronavirus, apprend-on dans un communiqué rendu public jeudi dernier.

" Le Gouvernement, après avis du Conseil scientifique et prenant en compte l'évolution de la pandémie, décide de l'élargissement de la cible vaccinale aux élèves et apprenants à partir de la classe de sixième et aux personnes âgées de 12 ans et plus sur toute l'étendue du territoire national, à compter du 14 janvier 2022 ", lit-on dans la note.

En outre, l'Exécutif compte sur la mobilisation de tous pour la réussite de cette phase de vaccination destinée à accélérer le processus vers l'atteinte de l'immunité collective.