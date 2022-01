Togo: Houngbo nommé nouveau PCA du NRGI

Le NRGI, ou encore Natural Resource Governance Institute (avec pour siège à New York) se veut une organisation indépendante à but non lucratif dédiée à l'amélioration de la gouvernance des pays sur leurs ressources naturelles afin de promouvoir un développement durable et inclusif, dont le Conseil d'administration a été présidé de 2013 à 2020 par l'ancien président du Mexique, Ernesto Zedillo.

Selon les informations, l'ancien Premier ministre togolais est nommé nouveau PCA (Président du Conseil d'Administration.

Et pour justifier une telle nomination, les mobiles ne manquent pas. Des commentaires de la présidente par intérim du conseil, Smita Singh, " Gilbert a fait preuve de beaucoup de doigté pour réunir les principaux acteurs, des plus puissants aux sans voix, pour engendrer des solutions aux difficultés de développement les plus pressantes. NRGI, dans son rôle de rassembleur de décideurs et de communautés partenaires, peut apprendre beaucoup de l'expérience et de la perspective de Gilbert ". Une reconnaissance des compétences du Togolais qu'un autre membre du Conseil d'administration, Sean Hinton confirme en indiquant, " Mes collègues membres du conseil d'administration de NRGI et moi-même sommes ravis d'accueillir Gilbert en tant que président et de bénéficier de sa vaste expérience en tant que diplomate, chef d'État et leader du développement international ".

Dans son commentaire sur sa nomination, indique Gilbert Houngbo (61 ans) himself, " ce sera pour moi un plaisir et un privilège de diriger le conseil d'administration de NRGI ".

A noter que Houngbo est jusqu'alors président du FIDA (Fonds international de développement agricole).