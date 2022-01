Malawi/Zimbabwe: CAN 2021 / Malawi - Zimbabwe, Frank Mhango désigné " homme du match "

Auteur d'une prestation remarquable lors du match Malawi - Zimbabwe de la CAN 2021, Frank Mhango a été désigné l'homme de la rencontre.

Agé de 29 ans, le buteur d'Orlando Pirates a véritablement aidé les Flammes du Malawi à obtenir leurs premiers points dans le groupe B. Servi à la 43e minute par Francisco Madinga, Frank Mhango n'a laissé aucune chance au portier adverse et a permis à son équipe de revenir à la hauteur des Warriors.

En deuxième période, le natif de Chiweta profite de la largesse défensive du Zimbabwe et signe son doublé de la soirée. Une prestation qui lui a valu le titre d'homme du match.

🇲🇼 𝗚𝗮𝗯𝗮𝗱𝗶𝗻𝗵𝗼 𝗠𝗵𝗮𝗻𝗴𝗼 🇲🇼

Scored a brilliant brace tonight. Your TotalEnergies Man of the Match pulled off a stunning display for #TeamMalawi against #TeamZimbabwe! 👏#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 | #MWIZWE | @Football2Gether pic.twitter.com/NZATpA0Xmg

-- #TotalEnergiesAFCON2021 🏆 (@CAF_Online) January 14, 2022