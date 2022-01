Gabon: CAN 2021 / André Ayew (homme du match) - "Les gabonais se sont montrés peu fairplay"

Suite à l'incident qui s'est déclenché en fin de match entre le Ghana et le Gabon, André Ayew, élu homme du match, n'a pas été tendre avec ses adversaires du jour.

" Les Gabonais se sont montrés trop petits, peu fair-play. Une marque de petits joueurs. je ne pense pas que ceci serait arrivé si Aubameyang et Mario [Lemina] avaient joué. Mais c'est le football, on aurait dû peut-être marquer plus et être plus solide. Mais ce n'est pas grave ; on va se préparer et tout faire pour gagner le dernier match et passer au prochain tour. "

" Ce qui manque au Ghana ? Je ne sais pas, on va continuer à bosser. Mais je pense qu'on aurait dû avoir les trois points aujourd'hui. On prend deux buts en fin de match en deux rencontres, mais comme je l'ai dit on va tout faire pour gagner le dernier match. On rentrer et rester calme. Je pense que quatre points vont nous faire passer. ", a déclaré André Ayew juste après les échauffourées entre gabonais et ghanéens.