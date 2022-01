Maroc: L'ambassadeur Zakaria El Guoumiri remet ses lettres de créances à la Présidente de la République Unie de Tanzanie

Dodoma — L'Ambassadeur de Sa Majesté le Roi en Tanzanie, M. Zakaria El Goumiri, a remis vendredi ses lettres de créances à Mme Samia Suluhu Hassan, Présidente de la République Unie de Tanzanie.

Lors d'un échange en marge de la cérémonie officielle d'usage, les discussions ont porté sur l'état actuel des relations bilatérales entre la Tanzanie et le Maroc, ainsi que les moyens de les développer et de les rehausser au niveau souhaité par les deux Chefs d'Etats.

Tout en se félicitant de la qualité des relations bilatérales entre la Tanzanie et le Maroc et la dynamique positive insufflée à ces relations par la visite d'Etat effectuée en Tanzanie en 2016 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les deux parties ont convenu de mettre place dans les plus proches délais une structure de suivi et de monitoring dont la mission principale sera l'établissement d'une feuille de route comportant des actions concrètes assorties d'un échéancier pour la mise en application des accords signés en marge de la visite royale en Tanzanie.

Les deux parties ont également discuté des secteurs d'intérêt commun et qui devraient faire l'objet d'échanges et de consultations sur la base des expériences acquises notamment dans les domaines de la paix et de la sécurité, le tourisme, les énergies renouvelable, l'autonomisation des femmes et l'entreprenariat des jeunes.