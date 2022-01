Sénégal/Guinée: Le derby Sénégal - Guinée se solde par un nul

Le derby ouest-africain entre le Sénégal et la Guinée s'est soldé par un nul 0-0 permettant aux deux sélections de rester en course pour la qualification au second tour.

On attendait beaucoup de ce duel de la zone ouest A mais les deux équipes ont fait match nul en se partageant les deux périodes.

Si la première période était à mettre à l'actif de la Guinée, le Sénégal a été plus présent en deuxième période profitant certainement la baisse de régime des Guinéens.

En première période, avec notamment Issiaga Sylla sur le côté gauche, le Syli a essayé de combiner et à pousser les Lions à la faute.

Sans avoir de franches occasions, les Guinéens ont été plus agressifs et ont mieux tenu le ballon.

A défaut d'exister dans le jeu, le Sénégal va s'essayer sur les balles arrêtées et à la 56-ème minute sur un corner joué en deux temps, Abdou Diallo met une tête rageuse que le gardien guinéen, Aly Keita claque en corner.

Les Lions commençaient à entrer dans le jeu avec notamment Sadio Mané à la manœuvre et Loum Ndiaye aurait pu avoir mieux en tirant plus en force.

Quelques minutes plus tard, à la réception d'un ballon dans l'axe du but guinéen, Sadio Mané accélère et passe à Bouna Sarr qui n'arrive pas à conclure alors qu'il a réussi à s'ouvrir les buts.

Après cette occasion de but, le jeu s'est stabilisé avec une bien maîtrise sénégalaise, les Guinéens semblaient accuser le coup après leur grande débauche d'énergie.

Après ce nul, les deux équipes du Sénégal et de la Guinée qui avaient leur première rencontre, comptent quatre points.

Ce qu'ils ont dit

Kaba Diawara (Entraîneur, Guinée)

"Nous sommes venus pour remporter les trois points mais nous sommes satisfaits du point obtenu car le Sénégal a entamé la seconde période avec force et détermination. Ce fut un match difficile mais je suis heureux que la reconstruction que j'ai faite à l'équipe ait porté ses fruits, considérant que nous avons joué une équipe formidable et respectée en Afrique. Nous avons créé des situations dangereuses et notre efficacité était très louable maintenant nous retournons et nous préparons pour le dernier match du groupe".

Aliou Cissé (Entraîneur, Sénégal)

"Je suis satisfait du match nul contre la Guinée aujourd'hui car nous sommes revenus plus forts en seconde période contrairement à la première mi-temps où nous n'étions pas parfaits. La Guinée a joué un match parfait et nous devons les féliciter. Nous allons maintenant travailler pour nous assurer les trois points contre notre prochain adversaire, le Malawi. La compétition a de bonnes équipes et même si beaucoup de gens s'attendent à ce que nous gagnions tous les matchs, nos ambitions restent les mêmes et nous voulons tirer partie même du nul."