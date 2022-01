Nigeria/Soudan: Nigeria et Soudan - Clash entre Aigles et Faucons

Le Nigeria et le Soudan se rencontreront samedi au stade Roumdé Adjia lors de la 2e journée du groupe D de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies, Cameroun 2021.

Les Super Eagles du Nigeria ont démarré leur campagne par une victoire sur l'Egypte 1-0, tandis que les Faucons de Jediane du Soudan ont pris un point sur un match nul et vierge contre la Guinée-Bissau.

Fiche technique

Date : 14 janvier 2022

Heure : 17h00 heure locale (16h00 GMT)

Lieu : Roumde Adjia, Garoua

Groupe : D

Match : Nigéria - Soudan

Nigéria - L'heure à la confirmation

Le Nigeria cherche une nouvelle victoire contre le Soudan pour assurer sa qualification pour les huitièmes de finale.

Les Super Eagles entrent dans le match avec un moral élevé, surtout après avoir vaincu l'Égypte lors du grand match de groupe, grâce à l'étourdissant Kelechi Iheanacho qui a marqué en première mi-temps.

L'équipe de l'entraîneur Augustine Eguavoen s'est classée parmi les favorites pour aller loin, après la performance exceptionnelle contre les Pharaons lors du premier match.

Ce qu'ils ont dit

Augustine Eguavoen (Entraîneur, Nigéria)

"Je suis content des joueurs et de leur capacité à donner le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain. Je suis concentré sur la victoire contre le Soudan en ce moment. Je ne pense à rien d'autre ni à la façon dont nous allons commencer notre troisième match. Nous sommes complètement concentrés sur notre match contre le Soudan. Battre l'Egypte n'a pas été facile et nous sommes impatients de continuer nos victoires et de nous qualifier pour le prochain tour."

Moses Simon (Joueur, Nigéria)

"Je suis heureux de battre l'Egypte, une grande équipe avec de grands joueurs. Je suis aussi content parce que c'était mon meilleur match depuis longtemps. Ma façon de jouer a changé et maintenant l'entraîneur me donne plus de liberté d'attaque. Nous espérons obtenir un bon résultat contre le Soudan pour assurer la qualification."

Soudan - Une tâche difficile

Les Faucons de Jediane s'attendent à un obstacle des plus sérieux samedi, mais les compagnons du gardien Ali Abu Ashren espèrent obtenir un résultat positif pour relancer leurs chances de qualification pour les huitièmes de finale.

Abu Ashren a joué le rôle principal pour sauver son équipe contre la Guinée-Bissau lorsqu'il a sauvé un penalty dans les dernières minutes. L'entraîneur Burhan Tiya espère que ses joueurs seront à leur meilleur face à la puissante équipe nigériane afin qu'ils puissent garder l'espoir de se qualifier.

Ce qu'ils ont dit

Burhan Tia (Entraîneur, Soudan)

"Nous jouons contre une grande équipe avec des stars de haut niveau, mais nous jouerons avec un équilibre entre défense et attaque. L'absence de Mohamed Abdel Rahman pèse énormément, mais nous avons un certain nombre de jeunes joueurs qui attendent une opportunité de se présenter."

Yassin Hamid (Joueur, Soudan)

"Dans ces tournois, nous pouvons perdre ou gagner. Le football se joue sur le terrain, pas avec les noms. Le Nigeria est une équipe de superstars et nous sommes une jeune équipe, mais nous nous battrons pour réaliser notre ambition de dépasser la phase de groupes."