Algérie/Guinée Equatoriale: CAN-2021 (Gr.E) Algérie - des changements en vue face à la Guinée équatoriale

Douala (Cameroun) — Tenue en échec d'entrée à la surprise générale mardi face à la Sierra-Leone (0-0), l'équipe nationale de football se présentera avec un onze légèrement remanié, dimanche face à la Guinée équatoriale au stade de Japoma à Douala (20h00), pour le compte de la 2e journée (Gr.E) de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022) au Cameroun (9 janvier - 6 février).

Le sélectionneur national Djamel Belmadi qui a endossé la responsabilité de ce semi-échec, semble plus que jamais décidé à rectifier le tir, et cela passera inéluctablement par des changements qu'il compte opérés face au" Nzalang Nacional", battu difficilement face à l'ogre ivoirien (1-0), dans l'autre match du groupe E.

Sans citer individuellement les joueurs, dont le rendement face aux " Leone stars " laissait à désirer, Belmadi a d'ores et déjà un plan en tête, pour non seulement décrocher une victoire qui va relancer les champions d'Afrique dans la course à la qualification en 1/8es de finale, mais mettre tout le monde d'accord sur un jeu offensif, plaisant, et surtout efficace, trois fondamentales absents dimanche face aux joueurs du sélectionneur John Keister.

" Il est facile après un match de se dire qu'il aurait été plus utile d'opter pour tel ou tel joueur, on a eu à faire à un adversaire fort physiquement, athlétique. Nous avons eu du mal à casser les lignes d'une Sierra-Leone qui a laissé peu d'espaces, ce qui nous a beaucoup handicapé, notamment dans les intervalles, ça été difficile. L'équipe sierra-léonaise était bien organisée", a-t-il indiqué lors de la conférence de presse d'après-match.

Au sein d'un milieu de terrain qui n'a pas tourné à plein régime face à la Sierra-Leone, Belmadi compte y remédier, en apportant deux changements nécessaires, avec le retour d'Ismaël Bennacer, dont la suspension d'un match a été purgé dimanche, et Ramiz Zerrouki, ce dernier aura la mission de ratisser les balles et relancer le jeu, un rôle qu'il a assumé avec brio depuis ses débuts avec les " Verts". Ces deux éventuels changements seront opérés aux dépens de Haris Belkebla et Yacine Brahimi.

Dans les autres compartiments, le coach national devrait reconduire les mêmes éléments, dont certains sont" intouchables", à l'image de Youcef Belaïli, le capitaine Riyad Mahrez, ou encore le défenseur central Aïssa Mandi.

Belmadi impose le black-out

Le sélectionneur national a opté pour la discrétion, en travaillant loin des regards, et décréter le black-out, à deux jours du match déjà décisif face à la Guinée équatoriale.

Loin des caméras et des supporters algériens, venus apporter leur soutien à leurs compatriotes, Belmadi a préféré s'isoler avec ses joueurs. La séance d'entraînement effectuée jeudi en nocturne, avec un effectif au complet, s'est déroulée à huis clos. Le galop prévu ce vendredi à partir de 18h00 est également annoncé fermé.

Si d'aucuns estiment que la démarche de Belmadi est dictée par l'importance du rendez-vous continental de dimanche, d'autres, pensent qu'il aurait été préférable d'ouvrir d'une manière partielle, comme ce fut le cas lors des premières séances des " Verts" à Douala.

Désormais, les enseignements de la contre-performance contre la Sierra Leone tirés, il faudrait se tourner vers le rendez-vous face la Guinée équatoriale. Un match capital que Belmadi compte bien préparer, l'adversaire étant d'un autre calibre que les Sierra-léonais face auxquels les Algériens ont souffert.

Belmadi a pu s'arrêter sur les points forts et faibles de la Guinée équatoriale, qu'il a pu voir à l'oeuvre mercredi soir face à la Côte d'Ivoire (0-1). Les joueurs du sélectionneur Juan Micha Obiang ont tenu la dragée haute aux "Eléphants". Les Algériens sont d'ores et déjà avertis.

Au terme de la première journée, la Côte d'Ivoire occupe la tête du classement avec 3 points, devant l'Algérie et la Sierra-Leone, qui comptent un point chacun. La Guinée équatoriale ferme la marche avec 0 point.

Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes se qualifieront aux huitièmes de finale de la CAN-2021.