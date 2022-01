Ghana/Gabon: Les Panthères désillusionnent les Black Stars

Il fallait absolument une victoire côté ghanéen pour se relancer dans la compétition. Face à une équipe gabonaise bien en place, les Blacks dans la douleur, n'ont pu faire mieux qu'un match nul 1-1.

Privées d'Aubameyang, les Panthères vont immédiatement se lancer à l'offensive dès le coup d'envois, portant le danger dans le camp ghanéen dès la 6e minute. La défense ghanéenne et son gardien repousse mal le coup franc de Bouanga venu de la gauche. Ecuele-Manga hérite du ballon à droite de la surface adverse et déclenche une frappe croisée contrée en corner.

Acculés, Les Black Stars n'y arrivent pas du tout dans ces premières minutes, cernés dans leur moitié de terrain. Une situation qui ne plaît pas à André Ayew qui va se faire entendre à la 18e minute. Récupérant un ballon dos au but à 25 mètres dans l'axe, le capitaine des ghanéen contourne Oyono et allume une mèche rasante qui trompe Autonome sur sa droite. Il inscrit ainsi le premier but du Ghana dans la compétition, son 10e personnel dans l'histoire de la compétition et son 23e en sélection, permettant au Ghana de prendre l'avantage à la pause.

Le Gabon ne va pas s'avouer vaincu et va mettre la pression de retour des vestiaires, passant à côté de l'égalisation à la 60e minute. Tout d'abord à la 56e minute, Obiang place une puissante frappe croisée à mi-hauteur à l'angle gauche de la surface adverse. Il est toutefois contré.

Puis à la 60e minute avec l'intervention décisive de Woollacott devant Allevinah ! Le portier ghanéen anticipe une sortie de sa surface et s'impose face au nouvel entrant gabonais qui était un peu court sur une ouverture aérienne venue de l'axe. Deux minutes plus tard, Obiang à nouveau sur la gauche, lance Allevinah dans la surface adverse pour un petit centre en retrait repoussé en catastrophe au premier poteau. Obiang suit et place une puissante reprise que Baba détourne en corner de la tête aux six mètres.

Après le corner gabonais venu de la gauche et repoussé, Kanga place une puissante reprise axiale de 25 mètres qui passe à gauche du cadre sans inquiéter Woollacott.

Après une partie largement dominée par les Panthères, les efforts seront récompensés à la 88e. Allevinah s'infiltre dans la défense et ouvre bien son pied pour l'égalisation et arrache au bout de l'effort le match nul.

Un résultat qui complique les affaires du Ghana. Le Gabon garde la tête du classement avec 4 points, et doit jouer sa qualification lors de la 3e journée.

Ce qu'ils ont dit

Andre Ayew (Capitaine, Ghana - Homme du match)

"J'espère que nous gagnerons le prochain match contre les Comores. Quatre points suffiront pour passer à autre chose. Nous sommes le Ghana et nous gagnerons le prochain match, si Dieu le veut."

Patrice Neveu (Entraîneur, Gabon)

"Nous n'avons pas bien joué en première mi-temps, comme lors du premier match. En deuxième mi-temps, nous avons été plus offensifs et nous nous sommes fait confiance. Je pense que le match nul est un résultat équitable. De nombreux joueurs ont manqué à l'effectif, mais le Ghana ne nous a pas dominés."

Milovan Rajevac (entraîneur, Ghana)

"C'était un match difficile et compétitif. Nous étions censés terminer le match en gagnant, mais comme lors du premier match, nous avons perdu notre concentration. Je pense que lors du prochain match, nous ferons mieux et nous pourrons récolter les trois points pour passer. Nous devons rester concentrés et avoir l'esprit fort pour passer à l'étape suivante.