Zimbabwe/Malawi: Le Malawi renverse le Zimbabwe et se donne de l'espoir

Menés au score, les Flames du Malawi ont réussi à renverser le cours de la rencontre pour battre les Warriors 2-1 pour le derby de la COSAFA, en Afrique australe.

On attendait beaucoup du derby ouest-africain entre le Sénégal et la Guinée, finalement le spectacle sur la pelouse et le bonheur dans les tribunes est arrivé de celui de l'Afrique australe entre le Malawi et le Zimbabwe.

De l'engagement, de la technique et de la percussion, tous les ingrédients étaient réunis dans le match Malawi-Zimbabwe, le deuxième de la poule B en cette journée de vendredi au stade Kouékong de Bafoussam.

Le Zimbabwe a mis la pression sur le Malawi et il est fort justement récompensé après plusieurs occasions de but.

Sur un centre d'Onismor Bhasera, Ismhael Wadi saute de toute sa taille pour battre le gardien malawite à la 39e minute.

A la 43e minute, c'est une action quasi similaire, Francisco Madinga centrant pour Gabadinho Mhango qui libre de tout marquage égalise (1-1) du bout du pied.

L'arbitre de la partie va siffler sur ce score de parité la fin de la première période mais les Malawites vont revenir avec les mêmes intentions.

Et les deux hommes à l'origine de l'égalisation sont encore à la manœuvre, Francisco Madinga a dévié un ballon pour Gabadhino Mhango qui prend de vitesse les défenseurs zimbabwéens pour doubler la mise 2-1.

Malgré les nombreuses occasions, aucun but ne sera marqué et cette victoire relance les Flames dans la course à la qualification.

Après deux journées, le Sénégal et la Guinée occupent les deux premières places avec 4 points, le Malawi compte 3 points, le Zimbabwe est dernier sans avoir marqué de points.

Ce qu'ils ont dit

Gabadinho Mhango, Homme du Match TotalEnergies :

"Nous sommes ravis d'avoir remporté notre première victoire et, à titre individuel, je suis honoré d'être nommé homme du match. Ce n'était pas un match facile étant donné que le Zimbabwe était une très bonne équipe. Le tournoi est passionnant et se déroule bien à un tel niveau. Une compétition est à la fois enrichissante et excitante et je tiens à remercier mes coéquipiers pour le travail acharné que nous avons tous mis pour remporter cette victoire importante".

Meck Mwase, entraîneur du Malawi

"Nous sommes tellement ravis d'avoir remporté notre premier match dans ce qui a été un match difficile. Nous avons commencé le match lentement en concédant un but rapide mais cela ne nous a pas découragés car nous nous sommes battus sans relâche pour revenir et gagner le match. Après notre première défaite, nous Je n'ai jamais abandonné, mais j'ai recommencé à travailler sur notre erreur précédente et aujourd'hui, cela a porté ses fruits et je suis fier de nos joueurs pour cette performance fantastique."

Norman Mapeza, entraîneur, Zimbabwe

"Notre gestion de jeu a échoué aujourd'hui car nous avons perdu des balles très faciles et encaissé des buts faciles. Nous avions un bon plan de match mais les joueurs n'ont jamais suivi les instructions de ces derniers. Je suis déçu mais nous avons pris des leçons importantes et nous avons aussi des points positifs du match contre le Malawi et aussi le Sénégal. On va retourner à la planche à dessin pour planifier notre prochain match qui est une formalité mais on serait content d'avoir des résultats positifs contre la Guinée et de rentrer avec de quoi nous consoler".