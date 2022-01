Gabon: Le Président de la République visite le Complexe Scolaire d'Alibandeng

Le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba a visité ce jour le Complexe scolaire d'Alibandeng situé dans le 1er arrondissement du Grand Libreville.

Cette cérémonie a vu la participation de plusieurs personnalités parmi lesquelles le Premier ministre, chef du gouvernement, Rose Christiane Ossouka et le ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique, du Transfert des Technologies, de l'Education Nationale, Chargé de la Formation Civique, Patrick Mouguiama Daouda.

Le nouveau complexe scolaire d'Alibandeng dont les travaux avaient été lancés en octobre 2020 est un axe du Projet d'Investissement dans le Secteur Educatif (PISE) et s'inscrit dans le cadre du Plan d'accélération de la Transformation (PAT). Il a pour objectif de combler le déficit en salles de classes à travers le pays et d'améliorer la vie scolaire ainsi que les conditions d'apprentissage des élèves.

Opérationnel depuis le lundi 10 janvier 2022, ce nouvel établissement qui accueille les élèves du pré primaire, du primaire et du secondaire est composé de 45 salles de classes, d'une bibliothèque, d'une salle multimédia, d'un plateau sportif et de 7 logements administratifs. Une réalisation qui témoigne une fois de plus l'intérêt qu'accorde le Chef de l'Etat à la formation de la jeunesse gabonaise.

Pour rappel, dans le cadre du projet PISE, 15 établissements construits et réhabilités ont été livrés à ce jour dans le Grand Libreville parmi lesquels les complexes scolaires de Bikele, d'Avorbam, d'Igoumié carriere, du PK 13 Bizango ainsi que l'école publique d'Akournam 2, avec une capacité de 238 salles de classes au total dont 3850 places pour les collèges et 5620 places pour le primaire et pré primaires soit un total de 9470 places. Par ailleurs, 11 établissements sont en cours d'achèvement et 379 salles de classes en réhabilitation.

Satisfait de la qualité des travaux de cet ouvrage, le Président de la République a instruit le ministre en charge de l'Education Nationale de poursuivre la mise en place de nouveaux établissements à l'intérieur du pays afin de permettre au plus grand nombre d'apprenants d'accéder à de meilleures conditions d'apprentissage.