Ghana/Gabon: CAN 2021 / André Ayew - Le Ghanéen très remonté contre les Gabonais

Le Ghana et le Gabon ont fait match nul (1-1) ce vendredi dans le cadre de leur deuxième sortie de la Coupe d4Afrique des Nations.

Par le truchement d'André Ayew, les Black Stars ont ouvert la marque après 18 minutes. Mais les Panthères vont égaliser sur une action peu orthodoxe. Le match a pris fin sur une bagarre générale entre les joueurs. L'ancien joueur de l'Olympique de Marseille est très remonté contre le coach adverse probablement.

" Y'a une faute au début " a t-il dit avant de continuer " Vous avez regardé le match, qui a mis le ballon en touche, c'est nous qui mettons le ballon au sol, alors que le fair play du football c'est quand tu reviens, tu redonnes le ballon, c'est pour ça qu'il marquent, tout le monde est debout ils vont rendre le ballon et but, c'est comme ça avec les petites équipes mais on va avaler la pilule, on va faire en sorte de gagner le prochain match contre les Comores et j'espère que les 4 points vont nous suffire pour le prochain tour. Vous devez connaitre les lois du match et vous devez savoir ceux qui sont obligatoire. Oui bien sûr quand vous regardez ce qu'on doit faire, mais je pense que 99% le ballon est remis, sinon nous l'avions le ballon, si nous ne l'avions pas sorti.

Pour le compte de la 3e journée du groupe, le Ghana affronte les Comores pour une place qualificative pour les 8e de finale.