Cote d'Ivoire/Cameroun: Adonis Kouadio ( Président du CNSE) - " Pourquoi nous avons changé d'hôtel à Douala "

Dans cet entretien accordé à l'Intelligent d'Abidjan à Douala le vendredi 14 janvier 2022 , Adonis Kouadio, président du Comité national de soutien aux Eléphants donne les raisons qui ont motivé la délégation à changer d'hôtel dans cette ville . Il explique le dispositif mis en place par le CNSE pour le deuxième match des Eléphants.

Se confiant à l'Intelligent d'Abidjan à quelques jours du deuxième match de la Côte d'Ivoire dans le groupe E contre la Sierra Leone, Adonis Kouadio, président du Comité national de soutien aux Eléphants a donné les raisons pour lesquelles la délégation qu'il conduit a changé d'hôtel à Douala.

Nous sommes à quelques jours du deuxième match de la Côte d'Ivoire dans le groupe E contre la Sierra Leone, quel est l'état d'esprit du CNSE ?

Je voudrais rassurer les uns et les autres que le Comité national de soutien aux Eléphants (CNSE) est dans de très bonnes conditions. Nous sommes dans de très bonnes conditions de psychologie et même de matériel. Nous avons même déménagé pour être plus proche des joueurs et du village CAN. C'est également pour être plus proche des ivoiriens vivant à Douala et de ceux de la diaspora qui sont venus soutenir le CNSE. A ce niveau, je voudrais dire que nous sommes prêts à jouer notre partition en tant que 12è homme pour pousser les Eléphants à la victoire.

Comment le CNSE se prépare pour entamer le deuxième match des Eléphants ?

Le Cnse est très bien organisé. En Côte d'Ivoire, c'est pendant près de six mois que nous nous sommes préparés physiquement, matériellement. L'Etat a également dégagé les moyens pour nous permettre d'avoir des équipements et faire la visite médicale. Présentement, nous prenons des dispositions pratiques afin de nous entraîner avec les supporters de la diaspora. Le premier match a été un peu brusque pour nous. Nous n'avons pas pu nous mettre ensemble pour animer. Pour ce deuxième match nous allons déferler et prendre totalement nos marques dans le stade et vous allez voir tout le stade en couleur orange blanc et vert.

Vous parlez de déferlement. Pourtant cette compétition se déroule dans un contexte assez particulier . Est ce que des dispositions sont prises pour que les supporters soient aptes à accéder au stade ?

Oui. Déjà à Abidjan sur instruction du ministre Paulin Claude Danho tous les supporters se sont fait vacciner . Ils ont également fait tous les tests qu'il fallait à Abidjan. Arrivés à Douala au Cameroun, tous les supporters ont fait leur test. Ce qui leur donne droit au stade. Nous sommes avec nos médecins professionnels qui ont pour rôle de rappeler quotidiennement les mesures barrières à adopter. Toutes les mesures sont respectées. Nous profitons également de cette tribune pour interpeller nos confrères de la diaspora à respecter ces mesures barrières.

Comment participez-vous à l'animation du village CAN ?

Le village CAN est le territoire ivoirien en terre camerounaise. Donc nous nous sentons pleinement chez nous. Dans ce village vous avez remarqué qu'il n'y a que des mets ivoiriens, de la musique ivoirienne. C'est également un lieu de convergence de tous les ivoiriens. Que ce soit ceux venus d'Abidjan et des pays limitrophes et ceux qui ont l'amour pour la Côte d'Ivoire. Nous invitons les Camerounais et tout le monde.

Quel est votre message à l'endroit des ivoiriens à la veille de ce match si important ?

J'ai un seul message. Restons tous ensemble derrière les Eléphants, notre équipe nationale. Qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils ont toute la nation ivoirienne derrière eux. Ils ont tous les supporters derrière eux pour les pousser à la victoire.