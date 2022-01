Madagascar: Trafic d'or aux Comores - Mise au point de la primature

La primature affirme que les enquêtes qui sont menées actuellement vont faire la lumière sur le trafic de 49 kg d'or démasqué aux Comores.

L'extradition des deux Malgaches qui ont été appréhendés par les autorités comoriennes le 28 décembre dernier avec 49 kilos d'or est attendue pour fournir aux autorités judiciaires des pistes sérieuses sur le trafic de ressources minières dans le pays et de, finalement, démasquer les véritables cerveaux et démanteler le réseau. A peine ont-ils débarqué au pays jeudi matin à 08h30, qu'une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cette nouvelle affaire de trafic d'or. Du côté de Mahazoarivo, on veut être rassurant. " Quiconque est mouillé dans cette affaire sera traduit devant la justice " a affirmé la Primature, hier, dans un communiqué transmis à la presse. Jusqu'à présent, les mailles du filet de la justice ont pu cerner les passeurs. Les commanditaires, quant à eux, traînent toujours dans la nature.

Transparence. Cette exportation illicite de 49 kg d'or vers Dubaï, via les Comores, fait persister le doute sur l'efficacité des appareils administratifs du pays à lutter réellement contre les trafics de ressources naturelles de tout genre. On se demande, d'abord, par quels moyens les trafiquants, déjà recherchés pendant plusieurs mois par la police, ont pu quitter le pays à bord d'un aéronef au nez et à la barbe des autorités de surveillance des aéroports et de nos frontières. Comment les trafiquants ont pu, également, s'organiser pour collecter les 49kg de lingots d'or sans que les autorités ne soient alertées par une telle opération ? Et qui sont les véritables cerveaux de ces trafics devenus courants dans le pays ? De larges zones d'ombre autour de ce trafic d'or méritent d'être levées par la justice. Hier, le gouvernement a affirmé, dans un communiqué, que " les enquêtes déjà en cours vont dévoiler la vérité, et en toute transparence, concernant cette affaire ".

Parenté. Cette affaire qui a éclaté aux Comores, qui fait toujours polémique, suscite aussi les ragots et les rumeurs. Et les réseaux sociaux font leur part. Mais pour mettre fin à ces allégations, la Primature a mis les points sur les " i " hier. Les deux trafiquants d'or qui viennent d'être extradés depuis les Comores jeudi dernier " n'ont aucun lien de parenté avec le Premier ministre Christian Ntsay " a précisé le communiqué. La Primature invite alors les internautes " à faire preuve de retenue en attendant les résultats des enquêtes sur ce trafic ". Quoiqu'il en soit, l'ombre de l'affaire des 73,5 kg d'or appréhendés en décembre 2020 à Johannesburg qui est loin d'être encore élucidée par les autorités, hante toujours l'opinion publique. On crie scandale, mais la lenteur des démarches officielles a rogné les espoirs d'un véritable dénouement de ce trafic démasqué par les autorités sud-africaines.