Afrique: [Au Cœur de la Campagne] Ziguinchor - Temps " ultra doux " pour les " jakartamen "

Les jeunes conducteurs de motos " Jakarta ", bassin électoral non négligeable et qui servent de cortèges aux candidats en compétition, mettent à profit la campagne pour les élections territoriales du 23 janvier prochain pour augmenter leur chiffre d'affaires.

À chaque campagne électorale, sa spécificité. Dans la ville de Ziguinchor, les conducteurs de motos-taxis, communément appelés " Jakarta ", sont en première ligne. Dans les caravanes des différentes coalitions de partis politiques, ce sont les " jakartamen " qui prennent la place des motards. On les voit sillonner les rues de la capitale régionale du sud à coups de klaxons ; ce qui donne plus d'ampleur aux manifestations politiques. C'était le cas, lundi dernier, lors du meeting d'ouverture de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Ce jour-là, ces jeunes, enthousiasmés par les gains qu'ils tirent de ces déplacements, se sont organisés pour aller chercher le candidat Benoît Joseph Sambou chez lui, à Boudody, pour le conduire à Kandialang, à l'autre bout de la ville.

Mais, ce travail n'est pas du tout gratuit, a confié Ansoumana Badji, le président de l'Association des conducteurs de motos " Jakarta " de la région de Ziguinchor. Ce dernier fait partie de ceux qui se frottent actuellement les mains et se réjouit de cette collaboration gagnant-gagnant. "Pendant cette période électorale, nous sommes très sollicités par les hommes politiques. Quand ils organisent leurs caravanes, ce sont nous qui servons de cortège ", a souligné M. Badji. Du point de vue gain, a-t-il poursuivi, les politiciens paient par trajet et par heure. Et pour un déplacement, on peut demander 2000, 3000, 4000, voire 5000 FCfa. Une bonne chose, car en temps normal, certains peinent à rentrer à la maison avec une telle somme, a expliqué Ansoumana Badji.

Ainsi, avec cette campagne électorale, le premier des conducteurs de motos-taxis de la région de Ziguinchor a indiqué que leur quotidien " a véritablement changé et s'est fortement amélioré parce qu'il y a du mouvement partout et les choses bougent".

Sur un autre registre, il s'est félicité du fait que les " jakartamen " soient utilisés pour servir de cortèges et non pour semer la violence dans la ville.

Ansoumana Badji a ajouté qu'à la fin des meetings, les conducteurs de " Jakarta " "se font encore de l'argent " en assurant le transport des militants et sympathisants du lieu de la manifestation vers leur domicile. Le temps de la campagne, c'est celui des promesses pour les candidats. Mais, chez les " jakartamen ", c'est le temps le plus " doux ". À noter que la commune de Ziguinchor compte plus de 10000 conducteurs de motos " Jakarta ", 12000 dans le département et 21000 dans toute la région de Ziguinchor.