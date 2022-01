Cote d'Ivoire: Téléphonie mobile - "Orange Village", le nouveau siège d'Orange Côte d'Ivoire inauguré

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a procédé, le vendredi 14 janvier 2022, à l'inauguration du nouveau siège d'Orange Côte d'Ivoire à la Riviera Golf (Cocody).

Bâti sur une superficie de 15 000 m2, ce siège qui peut accueillir au moins 900 travailleurs, a été inauguré en présence de plusieurs autres personnalités et non des moindres.

Il s'agit du Premier ministre, Patrick Achi, du ministre de l'Economie numérique, des Télécommunications et de l'Innovation, Roger Adom, de Stéphane Richard, le Président directeur général (Pdg) du groupe Orange, d'Alioune Ndiaye, Président directeur général d'Orange Afrique et Moyen Orient, et de Mamadou Bamba, directeur général d'Orange Côte d'Ivoire.

Le Pdg du groupe, Stéphane Richard, s'est félicité de la construction de ce joyau architectural. " La construction de ce nouveau siège est le symbole de notre ancrage fort et durable en Côte d'Ivoire au service de nos clients. Nous avons toujours été convaincus du potentiel immense du continent et plus particulièrement de l'Afrique de l'ouest ", a-t-il déclaré.

Selon lui, la Côte d'Ivoire est le fer de lance de la transformation digitale. " Ce siège est une fierté pour l'ensemble du groupe ", a conclu Stéphane Richard.

Le directeur général d'Orange Côte d'Ivoire, Mamadou Bamba, n'a pas caché sa joie à l'issue de l'inauguration de cette infrastructure. " Nous œuvrons au quotidien pour favoriser le déploiement du numérique et accompagner la transformation digitale de notre économie ", a-t-il souligné.