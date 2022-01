Tunisie: Le CSS indemnisera Sokari

La commission des litiges relevant de la Fifa a tranché en faveur de l'ancien joueur du CSS, Kingsley Sokari.

Les Sfaxiens devront verser 260 000 dollars au Nigérian. Cependant, le CSS compte s'en remettre au TAS. Rappelons que Sokari évolue à Pharco en Egypte depuis son départ de Sfax l'été dernier. Toujours volet CSS, les fans du club ont décidé d'organiser un sit-in dans les locaux de la formation sfaxienne pour demander la démission de Moncef Khemakhem. Last but not least, récemment, les joueurs ont refusé de s'entraîner en raison d'un différend financier avec leur employeur. Enfin, chapitre flux sortant, l'ailier libyen, Mohamed Soula, a, lui aussi, résilié son contrat avec le Club Sportif Sfaxien. Après cette rupture à l'amiable, il signera en faveur d'Al Arabi du Koweït pour un an et demi.

L'éventuel remplaçant de Ifa au CA

Le défenseur central de Lille, Kouadio-Yves Dabila, aurait été sondé par le Club Africain. Les Clubistes seraient ainsi sur la piste de l'arrière du Losc pour un engagement de six mois. Aussi, volet emplettes ficelées, l'attaquant algérien, Redouane Zerdoum, a signé jusqu'en 2024 après avoir résilié son engagement avec l'Etoile Sportive du Sahel. Zerdoum, transfuge du Nasr Hussein Day, avait rejoint l'ESS en janvier 2020.

Tirage au sort de la CAN 2023, le 21 janvier

La CAF a récemment confirmé la tenue de la prochaine édition de la CAN durant l'été 2023. La reine des compétitions continentales aura lieu en Côte d'Ivoire, du 23 juin au 23 juillet dans les villes d'Abidjan, San Pédro, Bouaké, Korhogo et Yamoussoukro. 24 sélections prendront part au tournoi dont le tirage au sort sera effectué au Cameroun le vendredi 21 janvier.