Algérie: Clôture à Alger des célébrations de "Yennayer 2972"

Alger — Les célébrations du nouvel an amazigh, "Yennayer 2972" ont officiellement pris fin, vendredi à Alger, où la ministre de la Culture et des Arts, Wafaa Chaalal a visité plusieurs expositions à différents lieux de célébration de la capitale.

Accueillie à la Citadelle d'Alger "Dar Es'Soltane" dans les hauteurs de la Casbah, Wafaa Chaalal, accompagnée par les responsables locaux, a pu apprécier le travail diversifié des exposants, qui perpétue la tradition culturelle ancestrale, la transmettant aux générations futures.

Des mises en scène de différents rituels de la tradition berbère ont été exécutées dans un climat festif agrémenté de chansons.

Les visiteurs ont également apprécié les robes traditionnelles de différentes régions du pays, kabyles et chaouies, notamment, ainsi que les bijoux, maroquineries, plantes médicinales, miel et huile d'olives, art culinaire, tapis et burnous, le tout couronné d' une danse kabyle exécutée par la troupe "Assirem" de Tizi-Ouzou.

La ministre de la Culture et des Arts, Wafaa Chaalal a longtemps échangé avec les exposants, à qui elle a souligné l'"importance du travail qu'ils accomplissent", dans la mesure où celui-ci constitue la carte d'identité nationale et contribue à "la préservation et la transmission du patrimoine culturel".

A l'issue de sa visite, Wafaa Chaalal a remercié tous les exposants, faisant part de sa reconnaissance à ce "travail d'entretien de la mémoire", les invitant a redoubler d'efforts pour, a-elle-insisté, "parer à toute tentative de spoliation de quelques rites ou produits du terroir constituant le trésor du riche patrimoine immatériel que recèle l'Algérie".

Rappelant la disposition de son département à subventionner tous projets porteurs, la ministre de la Culture et des Arts a rejoint la salle de spectacles du Théâtre d'Alger-Centre pour assister à un programme artistique préparé en guise de bouquet final des célébrations du Nouvel an amazigh, "Yennayer 2972".