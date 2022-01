Algérie/Guinée Equatoriale: CAN-2021 - Les "Verts" sommés de réagir contre la Guinée équatoriale

Douala — L'équipe nationale de football, dos au mur, est appelée à relever la tête, dimanche face à la Guinée équatoriale, au stade de Japoma à Douala (20h00), pour le compte de la 2e journée (Gr.E) de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022) au Cameroun (9 janvier - 6 février).

Bousculés par une équipe sierra-léonaise (0-0) pour leur entrée en lice dans la compétition mardi, les "Verts" devront se racheter et aller chercher une victoire, qui devrait non seulement relancer leurschances de qualification en 1/8es de finale, mais également reprendre confiance en vue du reste du parcours.

Les champions d'Afrique, dont la défense de leur titre a démarré laborieusement, devront faire face à une équipe équato-guinéenne, également contrainte à réagir pour éviter une élimination précoce de cette 33e édition.

Manquant cruellement d'inspiration, notamment sur le plan offensif face à la Sierra-Leone, les coéquipiers du meilleur buteur historique de la sélection Islam Slimani, ont axé leurs dernières séances sur l'efficacité devant les buts, une manière de retrouver le chemin des filets dès ce match du dimanche.

Belmadi, qui a endossé l'entière responsabilité du semi-échec concédé face aux "Leone Stars", semble plus que jamais décidé à rectifier le tir. Pour cela, il compte apporter des changements nécessaires, avec le retour tant attendu du milieu de terrain Ismaël Bennacer, qui a purgé mardi une suspension d'un match.

Un retour qui devrait permettre à l'entrejeu algérien de retrouver plus de stabilité, et surtout d'équilibre face à un des joueurs équato-guinéens rapides et techniques.

Touchés dans leur amour propre, et réveillés par les critiques, les Algériens sont plus que jamais décidés et déterminés à rendre une belle copie, et surtout conforter leur statut de l'un des favoris de la compétition.

Sur le plan de l'effectif, Belmadi aura l'embarras du choix pour composer son onze, puisqu'aucune blessure n'est à déplorer chez les "Verts".

Chez l'adversaire, le sélectionneur Juan Micha Obiang, guéri du Covid-19, aura l'occasion de diriger ses joueurs sur le banc pour la première fois dans ce tournoi, après avoir été remplacé par son adjoint Casto Nopo face à la Côte d'Ivoire.

Il s'agit de la première rencontre dans l'histoire des deux sélections, qui ne se sont jamais rencontrées auparavant.

Cette rencontre sera dirigée par l'arbitre guatémaltèque Mario Escobar (35 ans), arbitre international depuis 2013, assisté du Camerounais Elvis Guy Noupue Nguengoue, et du Tchadien Issa Yaya (Tchad), alors que le quatrième arbitre est le Botswanais Joshua Bondo.

Dans l'autre match de cette poule E, la Côte d'Ivoire aura une belle occasion de sceller sa qualification au prochain tour, en affrontant dimanche la Sierra-Leone, au stade de Japoma (17h00).

Au terme de la 1ère journée, la Côte d'Ivoire occupe la tête du classement avec 3 points, devant l'Algérie et la Sierra-Leone, qui comptent un point chacun. La Guinée équatoriale ferme la marche avec 0 point.

Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes se qualifieront aux huitièmes de finale de la CAN-2021.