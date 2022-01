Congo-Brazzaville: Livre - " Evolution et mutations de l'Etat en République du Congo " présenté au public

Rédigé par Juste Désiré Mondélé et publié en décembre dernier aux éditions L'Harmattan, l'ouvrage " Evolution et mutations de L'Etat en République du Congo " a été présenté au public et dédicacé, le 14 janvier à Brazzaville. L'essai de 327 pages expose quelques étapes essentielles à la compréhension de l'évolution politique et économique du Congo depuis la période précoloniale jusqu'à nos jours.

Préfacé par le Pr Placide Moudoudou, qui a également modéré la cérémonie de présentation-dédicace du livre, " Evolution et mutations de l'Etat en République du Congo " est structuré en trois parties reparties en six chapitres. Les communications ont débuté par le mot du préfacier et une synthèse de l'ouvrage par son auteur, Juste Désiré Mondélé. Par la suite, chacune des parties du livre a fait l'objet d'une analyse respectivement par les Prs Joseph Itoua, Louis Bakabadio et Charles Etienne Boukaka.

S'articulant sur la structuration de la société congolaise précoloniale, l'exposé du premier panéliste a permis à l'assistance de comprendre qu'avant la colonisation la société congolaise se caractérisait par les royaumes et chefferies en tant que formes d'organisations sociales ayant précédé la République. Par la suite, il eut le premier contact du Congo avec l'Europe, à travers la colonisation portugaise au XVe siècle mais surtout celle de la France aux XIXe et XXe siècles qui aboutira à la formation du Congo moderne avec la naissance de la République du Congo en 1958 et son indépendance en 1960.

De son côté, le Pr Louis Bakabadio s'est appesanti sur l'économie du Congo suivant les évolutions idéologiques que le pays a connues. Pour lui, le mérite de cette deuxième partie de l'ouvrage vient du fait qu'elle met l'accent sur ce qu'il appelle la tyrannie de statut sur l'économie et sur l'Etat. Si dans le monde, certaines sociétés se sont structurées à partir de leur cosmogonie endogène, l'auteur montre que dans le cas du Congo, il y a eu une sorte de mimétisme idéologique qui a complètement bouleversé tout le fonctionnement économique du pays. " Sans vouloir revenir sur toute l'histoire du livre qu'il suffit de l'acheter pour découvrir, j'estime qu'il nous faut une espèce de culture, de connaissance et de réflexion nationale en vue de construire une idéologie qui soit propre à notre économie. Nous ne pouvons pas, sous prétexte de répondre aux standards internationaux, nous priver de bâtir notre monde ", a-t-il souligné.

L'intervention du troisième paneliste s'est centrée sur l'organisation administrative et la gouvernance électorale. Dans ce chapitre où l'auteur a choisi volontairement de placer le curseur à partir de l'année 1991, on y découvre une période marquée par la réelle volonté du Congo à organiser son administration territoriale avec tous les aspects que cela implique, à savoir les textes juridiques, la prise de pouvoir au niveau local et national, etc. A ce propos, Charles Etienne Boukaka a salué l'effort de recherche minutieuse de l'auteur de rassembler et de restituer toutes les dispositions légales et réglementaires concernant l'organisation administrative et territoriale au Congo.

Après les différents exposés, la cérémonie s'est poursuivie par un moment d'échange entre l'auteur, les panelistes et le public, avant de se clore par le mot du critique littéraire fait par le Pr Kadima Nzuji, puis la séance dédicace de quelques exemplaires du livre qui étaient en vente. Entre encouragements et critiques constructives, Juste Désiré Mondélé n'a pas manqué de remercier l'assistance pour sa présence ainsi que son accompagnement, pour quelques-uns, dans la concrétisation de ce projet. " Cet ouvrage est le fruit d'un travail triennal qui m'a permis d'utiliser une méthode historiographique, épistémologique et anthropologique pour essayer de rassembler des éléments constitutifs à notre Etat, creuset de notre citoyenneté et ciment de notre unité nationale. Nous avons une belle histoire et l'ouvrage que nous venons de publier contribuera à la faire connaitre ", a déclaré l'auteur.