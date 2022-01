Congo-Brazzaville: Coopération culturelle - L'Allemagne va accompagner le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza

L'annonce a été faite par l'ambassadeur d'Allemagne en République du Congo, Wolfgang Klapper, lors de sa visite au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, le 13 janvier.

Venu non seulement visiter le temple de l'histoire du Congo, mais aussi échanger avec la directrice générale de cet espace historique, culturel et touristique, Bélinda Ayessa, le diplomate allemand a annoncé à l'issue de sa visite que son pays veut accompagner ce lieu dans son développement historique et culturel.

Afin de bâtir les stratégies ensemble et voir comment mettre le mémorial en relation avec les musées qui sont en Allemagne, la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza a remis à l'ambassadeur les ouvrages sur l'épopée Pierre Savorgnan de Brazza. L'objectif étant de faire rayonner de plus belle ce haut lieu culturel et historique du Congo.

De même, Bélinda Ayessa a expliqué à Wolfgang Klapper l'histoire de cet explorateur et celle du Makoko Ilôh 1er pour lui permettre d'avoir de bonnes connaissances sur la genèse du mémorial et aussi sur les étapes qui ont marqué l'histoire du Congo.

L'occasion a été tout indiquée pour le diplomate allemand de passer en revue les différents compartiments de ce mémorial, notamment ses deux modules, dont le premier est constitué des faits historiques (sépultures de Pierre Savorgnan de Brazza, de sa femme Thérèse Savorgnan de Brazza née De Chambrun, de leurs enfants, le gigantesque bas-relief de 15 m expliquant les grandes idées de Pierre Savorgnan de Brazza et la fresque de 15 m également, expliquant les étapes de son voyage, ... ) et le second constitué du complexe culturel de haut niveau.

Satisfait de visiter l'histoire du Congo et de son explorateur, le diplomate allemand n'a pas caché ses impressions. " Tout d'abord, je remercie la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza pour cet accueil chaleureux qui m'a été réservé. C'est ma première visite officielle, et je suis très impressionné de l'architecture qui est très jolie et tous les objets d'exposition. Comme vous le savez, l'Allemagne est un pays qui a une culture très riche et très diverse, ça sera donc un grand plaisir de soutenir la directrice générale et le mémorial pour réaliser des projets communs. Nous avons fait le tour d'horizon sur la vie, l'histoire de Pierre Savorgnan de Brazza et du Congo. Nous allons discuter ensemble pour voir ce qu'il y a lieu de réaliser pour approfondir notre coopération ", a-t-il déclaré.