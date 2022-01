Sénégal: Mame Mbaye Niang - "J'ai mes principes, mes pensées et mes projets pour Dakar"

interview

Ministre, Chef de cabinet du Président de la République, Mame Mbaye Niang, tête de liste de la coalition Sénégal 2035, explique les raisons de sa candidature pour la ville de Dakar.

Quelles sont les raisons qui ont été à la base de votre candidature à la mairie de Dakar ?

L'idée m'est venu en 2019. À l'époque, nous avons beaucoup travaillé pour la réélection du Président de la République. Notre engagement, c'était de faire passer le Président au premier tour de l'élection présidentielle. Nous avions travaillé à fédérer des forces qui étaient en dehors des cadrages politiques naturels pour leur faire comprendre qu'il y avait la nécessité de faire un choix par rapport aux candidats qui s'étaient présentés à l'élection présidentielle. J'avais trouvé très intéressant de faire adhérer ces forces-là qui ont accepté de soutenir le Chef de l'État par rapport à un programme. Il était le seul candidat à détenir un plan qui était capable de nous définir et de nous programmer le cheminement économique qu'il fallait avoir pour tenir le pays. Nous avons décidé, d'un commun accord, de fédérer ces forces pour participer à la gouvernance locale.

Pourquoi considérez-vous que vous avez le meilleur profil pour diriger la ville de Dakar ?

Pour deux raisons. Je pense qu'il faut écarter l'opposition extrême parce qu'on ne peut pas gérer une commune et avoir en face de vous l'exécutif. Ceux qui briguent les communes pour se réorganiser politiquement et se battre contre le Président de la République feront perdre leur temps aux populations. L'opposition est à disqualifier. Ils ont eu à gérer Dakar pendant sept ans et ils sont incapables de présenter, aujourd'hui, un bilan. Certains candidats de la coalition de la majorité se battent pour leurs privilèges, c'est-à-dire pour rester dans le Gouvernement ou continuer à être Directeur. Ma volonté, contrairement aux autres, c'est que je soutiens le Chef de l'État. J'ai un contrat moral avec le Président de la République uniquement et exclusivement. J'ai mes principes, mes pensées et mes projets pour Dakar qui ne sont pas en déphasage avec les projets de l'homme avec qui j'ai décidé de cheminer politiquement, socialement, amicalement et pour la vie.

La santé, l'éducation et l'emploi font partie des priorités des Dakarois. Si vous êtes élu au soir du 23 janvier, que comptez-vous faire dans ces secteurs notamment ?

Pour la santé, si je prends l'exemple de Suma, nous pouvons vous préciser, centre par centre, ce qui sera fait. Dans l'intercommunalité, on demandera au maire de Grand Yoff de lui allouer dans son budget 100 millions de FCfa sur cinq ans. Nous achèterons tous les matériaux de spécialisation. Nous avons déjà signé des accords de principe avec des institutions pour équiper, dès le début, ces centres. Si on va à Abass Ndao, le même programme existe. Donc, sur le plan de la santé, ce sont des propositions réalisables déjà ficelées avec l'accord des partenaires. Vous prenez l'aménagement des terrains sportifs, chaque commune a été passée à la loupe pour voir s'il y a des possibilités d'aménager des espaces de jeux ou des espaces de parking pour régler le problème de l'encombrement des voies publiques. Nous nous engageons aussi à allouer 10 milliards de FCfa pour améliorer et réorganiser les marchés de Dakar, afin que les principes de sécurité puissent être respectés, mais pour qu'il ait aussi cette fluidité dont les populations ont besoin. Nous allons développer l'économie sociale et solidaire pour le financement des jeunes et des femmes. Il y aura un budget de 10 milliards de FCfa par an pour l'économie solidaire. Dans les cinq ans, nous pourrons financer au minimum 2500 ou 3000 Pme de jeunes et de femmes.