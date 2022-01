Cote d'Ivoire: CAN 2021 / Serge Aurier (Côte d'Ivoire) - "C'est un plaisir pour les jeunes joueurs de voir Didier Drogba"

Présent en conférence de presse d'avant-match (Côte d'Ivoire-Sierra Leone) prévu demain dimanche 16 janvier 2022, le capitaine de la sélection ivoirienne a évoqué la présence de Didier Drogba, et aussi l'absence de Sylvain Gbohouo, suspendu par la FIFA. C'était ce samedi 15 janvier au stade Japoma.

" Nous sommes bien entrés dans la compétition. Pour nous c'était le plus important. On a fait des choses bien et des moins bien. Il y a le deuxième match qui arrive et nous ferons en sorte pour gagner. Sur le plan individuel, j'étais frustré. Je pensais que les suspensions allaient être mises à zéro. J'ai été surpris mais on a pris les trois points, c'est le plus important... Quand on commence une compétition, c'est de prendre le maximum de points déjà on joue l'Algérie en dernier qui nous avait sortis à Suez. Tout le monde parle de l'Algérie, mais pour nous c'est déjà de jouer la Sierra et contre l'Algérie, on espère que ce sera un match de gala...

C'est important de recevoir les anciennes gloires. C'est un plaisir pour les jeunes joueurs de voir Didier Drogba, c'est un rêve qui se réalise. La présence des anciens donne de l'énergie au groupe et nous sommes très contents de les avoir avec nous... Nous avons eu l'habitude de jouer avec Sylvain Gbohouo. La situation qu'il connaît nous a affectés, ça change les plans de l'entraîneur. C'est une situation qui nous tombe dessus et Ali Badra a répondu présent. Il a montré qu'il avait les qualités pour assumer son rôle de numéro 1.

On est content pour lui. On espère que ça va continuer. On espère que Sylvain aussi sera content. Une équipe c'est un groupe ", a déclaré le capitaine des Eléphants dans la matinée de ce samedi en conférence de presse. Notons que le sélectionneur Patrice Beaumelle était aussi présent.