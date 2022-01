Mali/Gambie: Gambie - Mali - Un match décisif

Si le plus dur semble avoir été fait par le Mali en battant la Tunisie lors de la première journée de la poule F 1-0, c'est dans leur costume de favoris que les Aigles vont affronter les Scorpions et tenter de décrocher leur ticket pour le deuxième tour. Mais ce sera sans compter sur une Gambie qui a surpris plus d'un en faisant une belle entrée pour sa première participation, occupant la tête du classement.

Fiche technique

Date : 16 janvier 2022

Heure : 14h00 heure locale (13h00 GMT)

Lieu : Limbe Omnisport Stadium

Groupe : F

Match : Gambie - Mali

La Gambie veut jouer sa chance au maximum.

Si la Gambie reste sur une bonne perspective depuis la phase des qualifications avec 6 matchs, trois victoires, deux défaites et un match nul, les Scorpions ont sorti le grand jeu en remportant leur première rencontre de la poule F face à la Mauritanie (1-0). Un début convaincant qui devra donner des idées à Ablie Jallow et ses coéquipiers, proches de réaliser l'exploit en décrochant leur ticket pour le deuxième tour, en cas de victoire face au Mali dimanche prochain à Limbé.

Ce qu'ils ont dit

Tom Saintfiet (Entraineur, Gambie)

"On avait fait une fête pour célébrer la première victoire du pays à la CAN. Maintenant on va préparer le match contre une grosse équipe malienne, nous sommes prêts ce sera un match disputé. Nous avons 3 points, c'est déjà fantastique, il faut transformer l'essai. Nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir pour accéder au second tour pour donner plus de lumière et de promotion à la Gambie, le pays le plus petit d'Afrique."

Omar Colley (Joueur, Gambie)

"Fier d'être dans ce groupe, je joue en Italie, mais là c'est autre chose, c'est indescriptible de vivre ce qu'on est entrain de vivre. Avec l'armada offensive que nous avons, on va chercher les points contre le Mali et la Tunisie pour offrir de la joie au peuple gambien. Notre objectif,c'est de gagner, match par match."

Le Mali n'a pas droit à l'erreur.

Favoris pour cette deuxième journée face à la Gambie, les Aigles qui restent sur une note de 4 victoires, une défaite et un match nul lors de la phase des qualifications, ont confirmé tout le bien qu'on pensait d'eux malgré leur victoire (1-0) sous fond de polémique lors de la première journée face à la Tunisie. Si leur meilleure performance reste une finale perdue en 1972, c'est en toute humilité que les Maliens se sont engagés à cette 33e édition, l'objectif étant tout d'abord de passer au deuxième tour, et ça passe par une victoire face à la Gambie dimanche prochain.

Ce qu'ils ont dit

Mohamed Magassouba, Entraineur du Mali :

"On a amorcé une phase de construction par rapport à toutes les lignes, on prépare l'avenir,la valeur collective est importante pour moi, nous ambitionnons de briller demain face à cette ambitieuse Gambienne.Notre voeux le plus ardent,c'est que cette génération puisse écrire son histoire, une histoire heureuse, je l'espère, le Mali est à la quête du titre suprême.Nous sommes chargés de produire du spectacle et gagner, le reste ne nous concerne"

Diadie Samassekou, Milieu de terrain du Mali :

"Le moral de l'équipe est au plus haut,c'est très important de gagner son premier match,on se donne tout à fond avec un état d'esprit irréprochable. On ne joue pas en fonction de l'adversaire, nous avons une philosophie de jeu. On a une équipe jeune concoctée pour la victoire,c'est notre seul objectif, faire tout pour gagner, notre peuple mérite une consécration."