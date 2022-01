Guinée Bissau/Egypte: Guinea-Bissau - Egypte - Une chance de se racheter

Après des résultats décevants lors de la 1ère journée, la Guinée-Bissau et l'Egypte s'affrontent pour le compte de la 2e journée du groupe D de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies, Cameroun 2021, avec l'intention de gagner uniquement pour raviver leurs espoirs.

La Guinée-Bissau a raté un penalty tardif pour faire match nul 0-0 avec le Soudan, tandis que l'Egypte s'est inclinée 1-0 contre le Nigeria, et le match de samedi est devenu le dernier espoir de relancer le voyage pour les deux.

Fiche technique

Date : 15 janvier 2022

Heure : 20h00 heure locale (19h00 GMT)

Lieu : Roumde Adjia, Garoua

Groupe : D

Match : Guinée-Bissau - Egypte

Guinée-Bissau - En quête d'une nouvelle surprise

La Guinée-Bissau n'a jamais affronté l'Egypte en CAN, c'est donc une rencontre particulière pour l'équipe qui participe au tournoi pour la troisième fois consécutive.

Après avoir raté l'occasion de battre le Soudan et de partager la première place, la Guinée-Bissau cherche à créer une surprise historique et à battre l'Égypte, détentrice du record de titres, pour augmenter ses chances d'atteindre le tour suivant.

Ce qu'ils ont dit

Emiliano Te (entraîneur adjoint, Guinée-Bissau)

"Nous travaillons pour nous développer et nous avons commencé à nous entraîner et à nous préparer pour le match contre l'Égypte. Ils ont des joueurs solides et une équipe soudée, et nous avons des joueurs expérimentés qui veulent gagner. Nous avons beaucoup d'absences, mais nous nous en occuperons. Mohamed Salah est l'un des meilleurs joueurs du monde et l'Egypte compte plus d'un joueur professionnel. Nous les affronterons tous, pas seulement Salah."

Frédéric Mendy (milieu de terrain, Guinée-Bissau)

"Nous sommes bien préparés et savons ce que nous avons en jeu. Nous affronterons l'Egypte et travaillerons pour maintenir nos chances de qualification. Manquer un penalty n'est pas un problème, et nous avons raté de nombreuses occasions contre le Soudan. On ne va pas s'arrêter là car on veut bien représenter notre pays, et on n'a pas beaucoup parlé de ce penalty gâché."

Égypte - Pas de place pour un nouvel échec

L'Egypte vise une victoire importante sur la Guinée-Bissau samedi afin d'obtenir ses trois premiers points qui ravivent ses espoirs dans le tournoi.

Les Pharaons ont perdu sur un seul but contre le Nigeria lors du premier match, une performance qui a provoqué la colère de nombreux supporters de l'équipe égyptienne.

Emmenés par les stars de Premier League anglaise Mohamed Salah, Mohamed Elneny et Mahmoud Hassan "Trezeguet", les Pharaons seront les favoris pour s'imposer samedi et maintenir l'espoir de remporter le huitième titre de leur histoire.

Ce qu'ils ont dit

Carlos Queiroz (entraîneur, Egypte)

"Chaque match est important et demain nous essaierons d'améliorer nos performances. Nous allons affronter une bonne équipe et bien sûr nous les respectons beaucoup car tout le monde progresse. Nous voulons jouer un jeu différent et j'ai confiance en mes joueurs qui ont joué le dernier match. Mohamed Salah est un joueur dans notre équipe, on gagne ou on perd ensemble, et on partage tous la responsabilité. Pour moi, le plus important est l'équipe et je promets de voir une performance différente lors du deuxième match."

Amr Al-Soleya (milieu de terrain, Egypte)

"J'ai raté le premier match à cause d'une blessure, mais je suis prêt maintenant et la décision de jouer est entre les mains de l'entraîneur. Nous travaillerons pour corriger ce qui s'est passé lors du dernier match et montrer l'Egypte sous une meilleure image. Nous nous sentons tristes et bouleversés à cause du dernier match comme le peuple égyptien, mais nous avons fermé cette page, et nous avons une autre chance de rendre nos fans heureux. Nous sommes l'équipe nationale égyptienne et tous les