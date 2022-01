Cote d'Ivoire: Racket - 3 gendarmes écopent 12 mois de prison ferme

Le mercredi 12 janvier 2022, le Tribunal militaire d'Abidjan a fait justice à deux citoyens ivoiriens qui ont été victimes d'une rackette de la part de trois (3) gendarmes en service. L'affaire remonte à la date du 29 février 2020. À cette période-là, il est 5 heures du matin lorsque Nébié Souleymane et Kaboré Kalga, sort de la gare Utb d'Adjamé à la recherche d'un taxi pour regagner leur domicile.

Au même moment, ils rencontrent cinq (5) gendarmes des éléments de la maréchaussée pour vérification de pièces d'identité. Quelle joie pour eux à cette heure d'être auprès des agents de sécurité. Mais très vite, ils seront désillusionnés. Au lieu de se limiter au contrôle de pièce et d'assurer la protection de ces derniers, les forces de l'ordre vont plutôt exiger la somme de 100000frs CFA à ceux qui viennent à peine de rentrer de voyage.

Conscients que cette pratique est contraire à la mission qui est assignée aux forces de l'ordre, les deux voyageurs refusent catégoriquement d'obéir. Devant cet affront, ils sont conduits dans l'obscurité et loin de certains regards. Là, ils sont battus et dépouillés de la coquette somme de 380000 frs CFA. Affligés, les victimes se rendre au commissariat du 3e arrondissement pour dénoncer l'acte révoltant. Plus tard, le commissaire du gouvernement est saisi par une plainte, informe la page officielle du Tribunal militaire d'Abidjan.

Après audition des 5 gendarmes en service à l'escadron 1/1 d'Agban en service ce jour du racket, deux (2) ont été déclarés non coupables tandis que les coupables ont été condamnés à 12 mois de prison ferme et 50000 frs CFA d'amende. Face à de telles attitudes qui n'honorent pas l'armée ivoirienne, Ange Kessi a invité les forces de l'ordre à servir la nation, avec dévouement et professionnalisme.