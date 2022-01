Cote d'Ivoire: Enseignement technique et Formation professionnelle - Le 1er Ministre Patrick Achi inaugure le CBCG de Bouaké

communiqué de presse

Le Premier Ministre, Patrick Achi a procédé le samedi 15 janvier 2022 à Bouaké, à l'inauguration du Centre de Bureautique, de Communication et de Gestion (CBCG), en présence de plusieurs membres du gouvernement.

L'inauguration du CBCG de Bouaké marque l'accélération de l'édification des centres et lycées d'enseignement technique et de formation professionnelle, dotés d'internats, sur toute l'étendue du territoire national, a expliqué le Premier Ministre.

Pour Patrick Achi, l'inauguration du CBCG de Bouaké incarne parfaitement l'intérêt stratégique de l'éducation pour le Président de la République, Alassane Ouattara, et le gouvernement. Indiquant que le projet de société " Côte d'Ivoire Solidaire " est fondé sur l'atteinte d'ici à 2030 d'objectifs majeurs de progrès humains.

Le Chef du gouvernement a déclaré qu'après Bouaké, sont en cours d'achèvement ou d'équipement les collèges d'enseignement technique d'Issia et de Bouaflé et le lycée professionnel hôtelier de Yamoussoukro, pour un montant global de près de 6 milliards de FCFA, dont 80% sur financement du Fonds Saoudien pour le Développement et le lycée professionnel agroalimentaire et de maintenance industrielle de Yopougon, financé par la France via le Contrat de Désendettement et de Développement (C2D), pour un investissement de plus de 11,5 milliards de FCFA.

Pour l'avenir, a annoncé Patrick Achi, les travaux de construction de 19 établissements ont démarré dans l'ensemble du pays, pour un investissement de plus de 217 milliards de FCFA. La construction de nombreux autres établissements est en négociation avec les partenaires techniques et financiers, selon le Chef du gouvernement.

Le Premier Ministre a salué la présence de filières "stratégiques, indispensables et d'avenir, avec un potentiel incroyable d'emploi, de succès économiques, de métiers formidables" dans les curricula de formation au sein du CBCG. "La Côte d'Ivoire a besoin, aujourd'hui, d'ouvriers, de techniciens, de scientifiques et d'ingénieurs pour accélérer la machine de nos entreprises, celle de notre marché de l'emploi, celle de notre Nation", a expliqué le Chef du gouvernement.

Le ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, Koffi N'Guessan, a, pour sa part, indiqué que le CBCG de Bouaké est composé de neuf blocs, dont six blocs rénovés et trois autres entièrement construits. L'établissement a été équipé avec le concours du Groupe chinois HUAWEY, qui a été doté le CBCG d'une salle multimédia avec un écran intelligent interactif " Smart Board " de 65 pouces disposant de plusieurs fonctionnalités de communication. Soit un investissement d'un peu plus de 17 millions de F CFA.

Le Premier Ministre Patrick Achi a fait don d'un car de 32 places, 36 brasseurs et de nombreux équipements de sport au CBCG, seul établissement public des régions Centre et Nord de la Côte d'Ivoire formant au Brevet de technicien supérieur (BTS).

Le CBCG Bouaké étendu sur un espace de 3 ha dont 1,5 ha bâti,

forme au Brevet de technicien (BT) dans les filières de Comptabilité, de Comptabilité Commerce et de Secrétariat Bureautique et au BTS en Assistanat de Direction, en Finance Comptabilité et Gestion des Entreprises et en Gestion commerciale.

Primature Côte d'Ivoire

Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle