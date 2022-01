Cote d'Ivoire: Mode - Des acteurs renforcent leurs capacités

Des acteurs de la mode ivoirienne que sont, entre autres, stylistes, couturiers, accessoiristes, tisserands, maroquiniers, filateurs, se sont retrouvés à l'espace Pavillon Latrille aux Deux-Plateaux, le vendredi 14 janvier 2022, pour renforcer leurs capacités sur les nouveaux outils de travail. C'était autour du thème : " Quel objectif pour le maître académicien pour l'année 2022 ? "

Initiée par E'tanhi, le réseau des professionnels du textile de Côte d'Ivoire, cette formation qui a réuni plus d'une centaine d'artisans, selon Roger Bango, le président dudit réseau, a pour objectif de permettre aux acteurs de la mode de prendre en marche le train de la mondialisation de ce corps de métier par l'utilisation de nouveaux outils de travail.

" Aujourd'hui, la nouvelle donne oblige le couturier à se servir d'outils informatiques et de logiciels pour produire en nombre important, en temps réel et à mieux maîtriser la gestion de son entreprise. Cela n'est possible que par la formation ", a fait remarquer Roger Bango. Et de souligner qu'il s'agit également de donner une orientation à tous ces acteurs de la mode.

" Nous avons initié une forme d'objectifs pour que chacun à la fin de l'année tire son épingle du jeu. En réalité, nous ne pouvons pas vivre de ce métier sans l'industrialiser. Car c'est l'industrialisation qui nous permet de produire à grande échelle. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, notre grand problème c'est que les prix de nos matières et productions sont élevés parce que nous ne produisons pas assez. Et pour le faire, il faut aller à l'industrialisation. Non seulement pour produire en quantité et agir sur la masse, mais aussi pour que nous puissions vivre normalement des fruits de ce métier. Cela passe par la formation. D'où l'importance de celle de ce jour ", a ajouté le président de E'Tanhi.

Des délégations venues de Yamoussoukro, Toumodi, Bouaké, Bouaflé se sont félicitées de cette formation. Selon Moussa Tuo de la région de Gbêkê, cette formation a été très enrichissante. " Nous ne pouvons que dire merci au président de E'Tanhi pour cette initiative et surtout pour ce qu'il fait pour la mode en Côte d'Ivoire ", s'est réjoui le président de l'Amicale de la mode de Gbêkê.

L'Association E'Tanhi est née il y a un an. Elle s'est donnée pour mission de fédérer, informer et former les acteurs de l'écosystème de la mode ivoirienne. Et d'en faire des leaders de demain sur le marché du textile au plan national et international.

Pour y arriver, elle a mis sur pied l'Académie des Maîtres. Cette académie est dédiée à la formation continue des Maîtres artisans. Elle vient remédier au déficit de capacité technique et managériale des dirigeants et artisans dans le domaine de la gestion d'entreprise.