Cote d'Ivoire: Émergence des PME - Le FSA et la Fipme signent une convention

Le vice-président du conseil d'administration de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises (Fipme), Cléophas Diby Lolo et le directeur général du Fonds de solidarité africain (Fsa), Ahmadou Abdoulaye Diallo, ont signé, le vendredi 14 janvier 2022, une convention d'un accord-cadre de coopération. C'était au siège de la Fipme sis à Cocody les II-Plateaux (Abidjan).

A travers cette signature, la Fipme et le Fsa formalisent la décision prise par les deux organisations de mettre en synergie leurs actions en vue de rehausser les interventions du Fsa en faveur des Pme ivoiriennes.

L'objectif étant de palier les obstacles rencontrés par les entreprises des États membres du Fsa pour accéder au financement. " Nous tenons à dire merci au directeur général du Fonds de solidarité africain qui est une organisation née de la volonté de nos Chefs d'État. Il faut faire remarquer que les Pme sont des entreprises qui font moins d'un milliard de francs de chiffre d'affaires hors taxe annuelle. Ces dernières années, nous travaillons beaucoup en synergie avec l'État sur le développement et le maintien des Pme. Cette convention permettra de nous instruire afin de créer des champions nationaux, de richesse et d'emplois, etc. Nous avons été séduits par le professionnalisme, la qualité, l'expertise et la maîtrise de l'écosystème des dirigeants du Fsa ", a indiqué Cléophas Diby Lolo.

Pour sa part, le directeur général du Fsa s'est félicité du développement d'un partenariat avec la Fipme qui, selon lui, est le partenaire naturel du Fsa dans l'accompagnement des Pme ivoiriennes. Il a émis le souhait qu'à compter de cette signature, les Pme ivoiriennes bannissent de leur langage que " la difficulté majeure qui entrave leur développement est la question d'accès au financement par manque de garantie ".

Avant cette signature de l'accord-cadre de coopération, un forum a été organisé pour permettre au Fsa de présenter ses différents mécanismes d'intervention aux différentes Pme.

Il faut noter que la Fipme existe depuis 1995. Sa mission est de faciliter le dialogue entre l'État et les Petites et moyennes entreprises. A travers notamment l'union, la défense et la mise en place de tout instrument de financement innovant pour les Pme-Pmi. Tout en assurant la représentation de celles-ci auprès des autorités gouvernementales, des centrales syndicales, des travailleurs, des organismes à vocation socio-économique, des institutions et organisations internationales.