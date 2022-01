Guinée Equatoriale: CAN-2021/ Guinée équatoriale - "Affronter les champions d'Afrique est une motivation"

Douala (Cameroun) — Le sélectionneur de l'équipe équato-guinéenne de football Juan Micha Obiang, a affirmé samedi que ses joueurs seront "motivés et déterminés" pour réaliser un bon match, dimanche face à l'Algérie au stade de Japoma à Douala (20h00), pour le compte de la 2e journée (Gr.E) de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022) au Cameroun (9 janvier- 6 février).

" L'Algérie est une équipe assez solide, c'est un privilège et une motivation pour nos joueurs. Nous espérons produire le meilleur jeu possible dimanche soir", a indiqué le coach du "Nzalang Nacional", lors d'une conférence de presse d'avant-match tenue au stade de Japoma.

Pour sa troisième participation à une phase finale de la CAN, la Guinée équatoriale a laissé une bonne impression, malgré la défaite concédée mercredi face à la Côte d'Ivoire (0-1). L'Algérie, tenante du titre, a également démarré du mauvais pied en se contenant du match nul face à la Sierra-Leone (0-0).

Et d'enchaîner : "On n'a pas concrétisé nos occasions face à la Côte d'Ivoire, surtout en deuxième mi-temps, et il faudra faire mieux dimanche soir".

En dépit du fait d'affronter les champions d'Afrique, qui restent sur une série en cours de 35 matchs sans défaite, le coach de la Guinée équatoriale semble décidé à jouer un mauvais tour aux Verts.

Nous allons jouer sans complexe, avec l'intention d'imposer notre stratégie".

Présent au côté de son sélectionneur, le gardien de but Jesus Lazaro Owono (Deportivo Alavés/ Espagne) a d'emblée annoncé la couleur, en visant la victoire finale.

De son côté, le milieu relayeur de l'AC Monza (Italie) José Machin, a relevé l'importance de se racheter, pour éviter une élimination précoce.

"On est une famille, l'ambiance est très bonne et on est prêts à nous battre face à l'Algérie, il nous reste deux matchs pour obtenir cette qualification ".

Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes se qualifieront aux huitièmes de finale de la CAN-2021.