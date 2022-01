Algérie/Guinée Equatoriale: CAN-2021 / Algérie - Guinée équatoriale - " Nous devons être efficaces devant"

Douala (Cameroun) — Le défenseur latéral de l'équipe nationale de football Youcef Atal, a estimé samedi que l'efficacité offensive sera la clé du match face à la Guinée équatoriale, dimanche au stade de Japoma à Douala (20h00), pour le compte de la 2e journée (Gr.E) de la Coupe d'Afrique des Nations CAN-2021 (reportée à 2022) au Cameroun (9 février - 6 février).

"Face à la Guinée équatoriale, il faudra être plus efficace devant le but, ce sera notre objectif. Contre la Sierra Leone, avec un peu plus de chances, on les met au fond. On peut les retenter 10 fois, on en met 8", a indiqué Atal, lors d'une conférence de presse d'avant-match, tenue au stade de Japoma.

Contre toute attente, les Champions d'Afrique ont été tenus en échec mardi par la Sierra-Leone (0-0), alors que la Guinée équatoriale s'est inclinée le lendemain face à la Côte d'Ivoire (0-1).

Maintenant on doit regarder devant et la nécessité d'être surtout efficace en attaque, pour pouvoir rectifier le tir face à la Guinée équatoriale", a-t-il ajouté.

Interrogé sur l'état d'esprit du groupe, à l'issue de cette contre-performance face aux Sierra-léonais, le sociétaire de l'OGC Nice (Ligue 1/ France) a balayé toute baisse de garde.

Avant d'enchaîner : " Nous les joueurs sommes les plus concernés. Quand on rentre sur le terrain on doit tout donner. Toutes les équipes nous attendent au tournant, de par notre statut de champion d'Afrique, nous devons fournir les efforts nécessaires et essayer de conserver le titre. On va tout donner dimanche pour gagner et se relancer ".

Enfin, sur un registre purement personnel, le latéral droit des Verts, s'est engagé à donner le meilleur de lui-même, après un match compliqué face aux "Leone Stars".

Au terme de la 1ère journée, la Côte d'Ivoire occupe la tête du classement avec 3 points, devant l'Algérie et la Sierra-Leone, qui comptent un point chacun. La Guinée équatoriale ferme la marche avec 0 point.

Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes se qualifieront aux huitièmes de finale de la CAN-2021.