Egypte: Le pays va construire le plus grand câble sous-marin de télécommunications en Afrique

L'Egypte a édifié des infrastructures modernes et développées dans le secteur des TIC, et construit actuellement en Afrique le câble sous-marin de télécommunications le plus grand et le plus moderne, a affirmé le ministre égyptien des TIC, Amr Talaat, lors d'une séance-débat sous le thème "l'avenir de la technologie et de la numérisation dans l'après-Covid", en marge de la 4e édition du Forum mondial de la jeunesse (FMJ).

L'Egypte a accordé des dizaines de milliers de bourses aux jeunes africains dans le domaine des TIC, a précisé Talaat, qui a appelé à préserver la vie privée des internautes, qui est l'un des droits de l'homme.