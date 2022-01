Mauritanie/Tunisie: CAN 2021 / Mondher Kebaier (Tunisie) - " Contre la Mauritanie, ce sera un match difficile "

Mondher Kebaier était face à la presse ce samedi pour aborder la seconde sortie de la Tunisie dans cette Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2021) contre la Mauritanie. Le sélectionneur des Aigles de Carthage s'attend à un match très difficile, pour les deux équipes.

Après la défaite face au Mali (0-1) et la polémique qui s'en est suivie sur la fin de la partie, la Tunisie va disputer ce dimanche 16 janvier 2022, son deuxième match de la phase de groupe face à la Mauritanie. En conférence de presse, le sélectionneur, Mondher Kebaier a confirmé l'absence de 6 joueurs pour cause de Covid.

" On a 6 joueurs en moins, mais on a 22 guerriers en mission " a déclaré Mondher Kebaier.

Les joueurs positifs et indisponibles pour la rencontre ce sont les latéraux Mohamed Drager et Oussama Haddadi, le défenseur central Dylan Bronn et les attaquants Naïm Sliti, Yoann Touzghar et Issam Jebali. Malgré ces absences, le technicien reste déterminé et indique avoir déjà oublié les évènements de la fin du match contre le Mali.

" C'est du passé, on se concentre sur le match contre la Mauritanie. Ce sera un match très disputé et difficile pour les deux équipes... Nous nous concentrons sur l'énergie, la qualité et les efforts collectifs des joueurs comme celui de la Coupe arabe ", a ajouté le sélectionneur des Aigles de Carthage.

Msakni de retour

La bonne nouvelle est le retour de Youssef Msakni. Le milieu de terrain de 31 ans est sorti de sa quarantaine et a retrouvé le groupe pour le match de dimanche. Son impact dans l'entrejeu peut aider sa sélection.