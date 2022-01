Mali/Gambie: CAN 2021 / Tom Saintfiet (sélectionneur de la Gambie) : " Le match contre le Mali sera le plus difficile que nous ayons à disputer dans notre groupe "

En conférence de presse ce matin à Limbe, le patron de la sélection gambienne assure que, bien que son équipe n'ait pas de grandes ambitions à cette édition de la CAN, son objectif est désormais d'atteindre le cap des huitièmes de finales.

Sur la manière d'aborder le match contre la Mali

Nous avons fait une petite fête après notre victoire de la première journée contre la Mauritanie. Quand vous remportez votre première victoire à ce niveau, vous devez la célébrer car c'est très important. Les joueurs ont eu un jour pour de reposer et se détendre. Nous avons commencé à 'préparer le match contre le Mali hier (Le 14 Janvier). Nous savons que le Mali est un cran au-dessus de nous. Il nous devance de 77 places au classement FIFA. Il possède des footballeurs de haut niveau. Il a livré un très bon match contre la Tunisie. C'est une équipe avec beaucoup de qualités individuelles. Pour nous, c'est un match qui s'annonce très difficile. Peut-être sera-ce le plus difficile que nous ayons à disputer dans notre groupe. Avant ce tournoi, nous ne pensions pas au deuxième tour, mais maintenant que nous avons trois points, la qualification en huitièmes de finale devient un objectif. Peut-être pourrions-nous prendre un point devant le Mali ou la Tunisie. Ce qui est sûr c'est que ce sera un match très difficile. Surtout qu'on jouera sur la canicule à 14 heures.

Sur les ambitions " réelles " de la Gambie à la 33ème Coupe d'Afrique des Nations

Nus voulons apprendre dan ce tournoi. Nous avons une équipe très jeune, quelques joueurs qui ont de l'expérience, mais on n'a jamais de l'expérience dans les grands tournois. Comme je l'ai dit avant la compétition, le plus important c'est de mettre sur pied un groupe qui soit prêt pour 2023, 2025. Nous n'avons pas de grandes ambitions dans ce tournoi. Nous jouons chaque match avec l'intention de réaliser un bon résultat. Nous ne nous mettons pas la pression. Nous sommes réalistes. Nous sommes toujours le plus petit pays au classement FIFA et à la CAN. Tous les autres sont de grands pays.

Sur les problèmes de finition de son équipe

Lors de notre première sortie, nous nous sommes créés cinq ou six bonnes occasions. Nous aurions pu inscrire u deuxième but. L'offensive à outrance faut partie de notre stratégie. Nous avons des joueurs offensifs qui vont vite. Ces trois dernières années, nous avons joué de cette façon. Il est vrai que nous pouvons marquer plus de buts, mais je ne veux pas mettre la pression sur nos attaquants. Je n'ai pas peur qu'un de mes attaquants ne marque pas de but. Je suis à 100% sûr qu'à chaque match, il y aura y joueur qui pourra inscrire un but quel que soit son poste. Nous sommes les plus petits dans notre groupe. Il est vrai que nous nous sommes qualifiés dans un groupe composé de la République Démocratique du Congo, de l'Angola et du Gabon, mais nous sommes les plus petits (Rires).