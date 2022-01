Mauritanie: CAN 2021 / Didier Gomes Da Rosa (sélectionneur de la Mauritanie) - " On a les atouts pour rivaliser la Tunisie "

Le technicien français considère que les deux derniers matches de poules que ses poulains doivent encore disputer sont autant d'espoirs de qualification en huitièmes de finales.

Sur la défaite de la première journée

" Nous n'avons pas le sentiment d'avoir raté ce premier match. Bien évidemment nous sommes très déçus. On pense qu'on aurait pu faire mieux. Il y a beaucoup de statistiques dans ce match qui nous confortent dans nos choix techniques. Après on a manqué de justesse technique justement en première mi-temps. On a eu une absence de concentration qui nous coûte ce but. On est déçus car on aurait pu débuter cette CAN par un autre résultat. Je crois qu'on méritait mieux sur ce match, mais le football des fois est surprenant. La Gambie n'a rien volé. Elle a fait ce qu'il fallait pour emporter ce match. On est dos au mur bien évidemment. Comme l'équipe tunisienne, on est aussi très revanchards dans nos têtes. On a envie de continuer la compétition. Il nous reste deux matches à jouer donc de gros espoirs "

Sur l'état psychologique des joueurs mauritaniens

Il y a toujours le traumatisme de la campagne de 2019 dans nos têtes. Il n'y a pas de difficulté à motiver les joueurs. Tout simplement, l'important c'est le présent. Bien évidemment, il faut tirer les leçons de notre dernier match contre la Gambie, mais les têtes sont toutes neuves, très revanchardes. C'est un groupe qui a vraiment envie de s'exprimer dans cette CAN, montrer que le football mauritanien est en progrès. Malgré le résultat négatif de mercredi, on a affiché de très bonnes choses. Il va falloir en faire plus contre une équipe qui est bien évidemment la grande favorite de ce match et aussi, un outsider très important pour le titre dans cette CAN. On va complètement décomplexer avec beaucoup de conviction de détermination. On a foi en nous. Il faudra montrer tout cela dès l'entame du match.

Sur les atouts de son équipe

Bien évidemment, on a les atouts pour rivaliser cette équipe tunisienne. On l'a prouvé notamment lors du match joué à Nouakchott il y a quelques mois avec un 0-0 très intéressant à la maison. Je suis persuadé que ce match entre deux équipes qui ont perdu lors de leurs premières sorties sera très intense. Je sens une vraie conviction, une vraie détermination. Il y a des choses très intéressantes qui se passent à l'intérieur du groupe et lors de nos séances d'entraînement. Nous avons trouvé une animation défensive qui correspond à nos caractéristiques. Il va falloir être beaucoup plus dans l'impact face à des joueurs qui nous opposeront de la qualité technique et de la percussion. Il nous faudra perdre moins de ballons et peut-être combiner un peu plus dans le dernier tiers.