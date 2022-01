Mali: CAN 2021 / Mohamed Magassouba (Sélectionneur du Mali) -: " Chaque match est égal à un autre match "

Le patron du staff technique des Aigles explique que ses poulains vont mettre tout le sérieux qu'il faut dans la partie qui les oppose demain à Limbe aux étonnants gambiens.

Sur la stratégie adoptée face à la Gambie

Depuis notre première sortie, nous avons fait comprendre à la presse que l'équipe du Mali est dans un état d'esprit tel que chaque match est égal à un autre match. Tous les matches gagnés rapportent trois points. Il n'y a pas un match qui quand on le gagne, le nombre de points est multiplié par deux. Nous jouons sans considération d'aucun complexe ni de supériorité ni d'infériorité. Et que nous négocions les matches les uns après les autres avec autant de sérieux et de sérénité. Et surtout de dévouement.

Sur la tradition des excellents milieux de terrain maliens

Avec cette nouvelle équipe malienne, on a vu qu'on a amorcé une nouvelle phase de reconstruction assez profonde. Cela veut dire que nous sommes e train de bannir les anciennes cultures. Nous sommes en train de construire une équipe de football. Et une équipe de football se construit par rapport à toutes les lignes. A commencer par le gardien de buts, la ligne défensive, le milieu de terrain et la ligne d'attaque. Cette nouvelle équipe malienne a été bâtie sur cet état d'esprit où le collectif prime sur tout, où l'équipe dans tous ses compartiments doit être efficace, doit avoir un système de jeu rationnel, équilibré et très flexible. Nous sommes orientés vers l'avenir et l'avenir, c'est appliquer la science du football dans sa totalité. Et nous y sommes.

Sur la " baisse de régime " des Aigles lors de l'opposition contre la Tunisie

Vous avez vu que l'équipe a baissé de régime. Moi je dis : " pas question ". Il ne faut pas confondre temps forts et temps faibles. Toutes les équipes du monde ont des successions de temps forts et des successions de temps faibles. Bien que nous ayons été réduits à dix (vous ne l'avez même pas dit) eh bien l'équipe n'a pas baissé de régime ! Ne faites pas passer dans nos têtes des choses qui ne sont pas dans nos têtes ! Nous avons négocié ce match avec beaucoup de patience et surtout beaucoup de tact. Nous ne connaîtrons jamais une baisse de régime parce que nous sommes préparés pour cette compétition Inchallah.